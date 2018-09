La lliga comença amb el Sant Julià de líder

Per un altre costat, en el darrer partit de la jornada, dos equips amb moltes novetats s’enfrontaven entre ells, un clàssic de la temporada. El Vallbanc FC Santa Coloma i l’FC Lusitans van empatar en un partit en què tots necessitaven sumar els tres punts.

Per altra banda, la UE Engordany i la UE Sant Julià s’enfrontaven en un partit en el qual cap dels dos podia fallar, ja que els dos conjunts miren cap a Europa. No obstant això, els lauredians van deixar la feina feta a la mitja part amb dos gols d’Aguilar i un de Molina. A la tornada, Sebas va marcar un gol i Cissé, al 82, va marcar el definitiu 1 a 4.

En el segon partit de la jornada, la UE Santa Coloma s’emportava el partit contra el Nòbrega Constructora FC Encamp amb un gol d’Àlex Martínez al minut cinc. Els colomencs sabien aguantar els cops d’un rival que haurà de patir molt aquesta temporada per mantenir la categoria.

El nou curs ha començat i la Lliga Multisegur Assegurances ahir va acollir els primers quatre duels de la temporada. El primer partit de la jornada es disputava entre l’AGA Ordino, acabat de ascendir, i l’Inter Club d’Escaldes, molt ambiciós. En aquest matx, Óscar Reyes anotava abans d’anar al descans però l’Ordino era capaç de fer el gol de l’empat al 75. Finalment, al 89, Ivan Vigo marcava el gol de la jornada per l’escaire que donava el duel als escaldencs.

