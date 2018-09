Suspès novament el judici de BPA

El judici de la causa principal del cas BPA que s'havia de reprendre aquest matí ha quedat novament suspès. Un dels lletrats de la defensa, Josep Anton Silvestre, ha presentat una recusació contra tres membres del tribunal, Josep Maria Pijuan, Enric Anglada i Concepció Barón, en considerar que no poden seguir al capdavant del cas. Una opinió que no comparteixen els magistrats que han respost negativament a la petició de recusació. Per tant, serà ara el Tribunal Superior qui s'haurà de pronunciar davant l'escrit de Silvestre. Com a mínim fins a saber la resposta del Superior, el judici queda novament ajornat sense data de represa.