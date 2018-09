L'IPC baixa dues dècimes el mes d'agost

La variació anual de l’IPC d’Espanya del mes d’agost del 2018 se situa al 2,2% (juliol 2018 2,2%). S’explica pel creixement menor dels preus dels carburants i lubricants respecte l’agost del 2017. La variació anual de l’IPC de França d’agost del 2018 se situa al 2,3% (juliol 2018, 2,3%). Aquesta estabilitat de la inflació s’explica per la desacceleració dels preus del grup energia, i pel creixement dels preus dels productes frescos. A nivell de la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat Avançat (IPCHAV) se situa al 2,0% a l’agost del 2018 (juliol 2018, 2,1%). Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

Descens de l'Índex de Preus al Consum (IPC) del mes d'agost. L'indicador s'ha situat en l'1,9%, dues dècimes menys que el mes de juliol (2,1%) i quatre menys que l'agost de l'any passat (2,3%). Aquesta disminució és conseqüència de la baixada de preus del tabac i a una pujada menor en el preu del carburant respecte al mes d'agost de l'any anterior. El grup que ha augmentat és el d'hosteleria i restauració. Pel que fa a la inflació subjacent, que és l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els frescos, se situa al 0,5% anual en relació al mateix mes de l'any 2017. Cal destacar el descens dels preus dels productes petroliers, per segon mes consecutiu.

Per El Periòdic

