L'espai inicia una nova temporada amb més de 400 inscripcions

L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà ha començat aquest dilluns una nova temporada d'activitats adreçades a la gent gran. En aquesta ocasió, tal i com afirma el responsable de L'espai, Joan Casas, s'han superat les 400 inscripcions i es troben en un dels "anys rècord" a L'espai, amb més de 25 alumnes per aula. Entre les novetats d'aquest any, s'impartiran cursos sobre la banca en línia, "que estan tenint molta acceptació", afirma Casas, i sobre activitats socials que "també ha tingut molt bona rebuda", assegura. A més, un dels més sol·licitats s'adreça específicament a les noves tecnologies, on els usuaris descobriran totes les eines de comunicació que hi ha a l'abast avui en dia.

Els tradicionals cursos d'informàtica i de llengües com l'anglès, francès, català i història d'Andorra, que duraran fins al juny de l'any vinent, continuen sent la principal demanda dels usuaris i, fins i tot, "tenim llistes d'espera amb aquests cursos", diu Casas, als que s'uneixen les formacions relacionades amb l'àmbit digital, com la utilització d'internet als mòbils i a les tauletes o l'estimulació de la memòria mitjançant la informàtica, que posaran punt i final el mes de desembre.

El primer punt del programa d'aquest any ha estat un taller sobre telèfons mòbils, on "el que fem és descobrir tot allò que es pot fer per a comunicar-se utilitzant aplicacions com el correu, el WhatsApp i connectar-se a xarxes sense fils", explica el responsable del centre.