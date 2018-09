Dues detencions per furts continuats en establiments comercials

La policia va detenir divendres passat a Andorra la Vella un home i una dona no residents de 48 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni per furts continuats en establiments comercials per un valor de 7.200 euros. Els agents de policia van ser requerits ja que la parella hauria sostret dos parells d’ulleres d’un establiment comercial de la capital. Amb el descriptiu d’aquestes persones, es va identificar i controlar els detinguts. En el moment del control, els agents van trobar en la seva possessió una bossa folrada amb paper d’alumini per tal d’inhibir el sistemes d’alarma dels establiments. Posteriorment, en un aparcament d’Andorra la Vella, es va trobar el vehicle amb què haurien entrat al Principat i, en el seu interior i dins d’una maleta de viatge, es van trobar perfums de diferents marques, peces de roba, cartrons de tabac, ulleres, així com diferents estris per cometre els delictes contra el patrimoni.



El Cos de Policia, segons informa aquest dilluns en un comunicat, ha procedit a la detenció de 16 persones durant aquesta darrera setmana (del 10 al 16 de setembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra el patrimoni (2), contra la seguretat del trànsit (4) i altres delictes (7).



La policia va detenir aquest dissabte passat al Pas de la Casa dos homes no residents de 26 i 19 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat col·lectiva el primer i contra la integritat física ambdós. Els agents van ser requerits per una alteració de l’ordre públic entre dos grups de persones, on els detinguts s’haurien agredit mútuament per un incident de circulació. Posteriorment, el primer d’ells va pujar al seu vehicle i, en una maniobra temerària, va fer l’intent d’atropellar una acompanyant del segon detingut, motiu pel qual la víctima va caure al terra i li va causar lesions al turmell de la cama dreta.



En l'àmbit de la violència domèstica, la policia va detenir a Andorra la Vella un home resident de 28 anys després d'una alteració de l’ordre públic a la sortida d’un local d’oci, on el detonant va ser una agressió per part del detingut a la seva exparella, tot i que té una ordre judicial de no entrar-hi en contacte. A més, un home i una dona no residents de 44 i 38 anys van ser detinguts a la capital després d'agredir-se mútuament en un establiment hoteler.