'El bosc màgic d’en Floc', concert per als més petits

El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, ofereixen un nou concert emmarcat en el projecte educatiu i que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família.



'El bosc màgic d’en Floc', a càrrec de Música en família, tindrà lloc el dissabte 29 de setembre, en tres sessions, a les 11, a les 12 i a les 13 hores, a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Es tracta d’un espectacle musical perquè els més petits escoltin i interactuïn amb peces musicals de diferents estils, des del moviment i la comunicació, amb els pares i les mares.



El concert és un viatge del follet Floc que acompanyarà el públic pel bosc màgic per escoltar les músiques de tots els petits éssers i animals. Durant l’aventura musical, el públic ballarà i cantarà amb ells, i s’escoltaran boniques melodies per somiar a través de diferents instruments com el piano, el violoncel, el clarinet i la percussió: uns instruments que saben tots els secrets que amaga el bosc.



El concert està recomanat per a nadons i infants fins a 3 anys i té una durada de quaranta minuts. L’espectacle compta amb la col·laboració del comú d’Escaldes-Engordany. Aquest dilluns es posen a la venda les entrades a www.onca.ad, a 3 € per localitat (venda anticipada) i 5 € per localitat (dia del concert). Els infants menors de dotze mesos tenen entrada gratuïta.