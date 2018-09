Martí fa un ampli repàs de les accions del Govern

El cap de Govern, Toni Martí, ha centrat el seu discurs en la primera jornada del debat d’orientació política a fer un ampli repàs de les accions que el govern de Demòcrates per Andorra ha dut a terme al llarg dels darrers set anys, i que s’ha allargat gairebé tres hores. Enmig d’aquesta exhaustiva revisió a les accions fetes, també hi ha hagut algun anunci, com que la setmana que va la iniciativa Actua posarà en marxa un programa d’ajuts per a les petites i mitjans empreses amb un pressupost de 190.000 euros. No ha avançat, però, la data en què tindran lloc les eleccions generals, un anunci que tindrà lloc aquest dimarts tal com ell mateix ha destacat davant dels mitjans de comunicació. “Compliré la meva paraula”, ha remarcat, incidint en el fet que es tracta d’un “debat d’orientació política, no d’un debat per saber quan serà la data de les eleccions” i argumentant que no volia que l’exposició que ha fet “perdés contingut”.



D’aquesta manera, i qüestionat sobre si el seu anunci aquest dimarts podria fer perdre rellevància a les intervencions dels diferents grups parlamentaris, Martí ha manifestat que el debat “es fa en dos temps” i que no s’ha acabat aquest dilluns. És més, ha remarcat que aquest dimarts serà “molt interessant” també el debat que es faci amb els grups parlamentaris.



Martí ha destacat que ha volgut fer un “discurs molt respectuós” i ha incidit en el fet que hi hagi pocs anuncis i ho ha atribuït a què el temps que té per endavant el Govern “no és il·limitat” i, per tant, difícilment es podrien avançar moltes novetats. Ha remarcat, però, que l’executiu està disposat a “treballar fins al darrer dia”.



El cap de Govern ha començat la seva intervenció destacant que en aquests anys s’hagi passat “de les paraules als fets” i d’aquesta manera, ha detallat que s’han emprès un seguit de reformes, per a les quals han tingut “capacitat, determinació i valentia” i que han permès que ara Andorra estigui “en millors condicions i més ben preparada per afrontar els reptes de futur” que la que es van trobar la primavera del 2011 quan van començar a governar. També ha fet referència a l’afer BPA i com ha “endarrerit el ritme d’altres reformes, lleis i accions prioritàries” i ha remarcat el fet que aquella crisi ja hagi quedat enrere. De totes maneres, ha dit, queda pendent que hi hagi un prestador de darrera instància.



Martí s’ha referit als passos fets per aconseguir una fiscalitat homologable i avançar cap a la transparència i la cooperació, alhora que ha defensat l’aposta per la sostenibilitat del sector públic. També s’ha referit als esforços per a la diversificació econòmica i l’obertura de l’economia. A mes, ha defensat els avenços en tres eixos com la seguretat jurídica, l’estabilitat fiscal i financera i el desenclavament geogràfic del país. En aquest sentit, ha defensat la reforma de l’administració de justícia, que s’hagin assentat les bases per “dependre menys” dels sectors tradicionals o que s’hagin fet passos per a la sostenibilitat del sistema de pensions o la racionalització del sector públic, amb la Llei de la Funció Pública o la redefinició de les relacions entre el Govern i els comuns, entre d’altres. Quant al desenclavament, ha defensat les millores que s’han aconseguit en les connexions viàries amb França i Espanya i també ha defensat l’aeroport de la Seu, ja que la infraestructura que proposa la Cambra, en cas de ser viable, “no podria estar en funcionament ni a curt ni a mitjà termini”. Ha admès que no s’hagi “reeixit” en la materialització d’un heliport nacional.



Martí també ha defensat l’acord d’associació amb la Unió Europea i ha destacat que “si es continua pel camí iniciat, les possibilitat de concloure un acord que sigui globalment beneficiós són força altes”. En l’àmbit de les relacions internacionals, també ha defensat que Andorra ha d’avançar cap al Fons Monetari Internacional “si vol consolidar el seu creixement i la seva estabilitat”.



El cap de Govern també ha defensat “l’extens programa en matèria de serveis socials” i que se n’hagin posat en marxa alguns que havien estat “reclamats durant anys”. També ha emfasitzat les accions que ha iniciat el Govern per solventar el problema dels habitatges de lloguer tot i que ha reiterat que no seran solucions “ni ràpides ni immediates”.



A més, ha reivindicat els passos fets per continuar mantenint el nivell de seguretat, defensant el projecte de llei de seguretat ciutadana, i el reforç de la policia. Martí tampoc no ha descuidat les accions fetes en educació (com l’impuls del projecte de llei del cos docent) o en esports, on, ha dit, s’han “reordenat i racionalitzat les subvencions”. També s’ha referit a la reforma sanitària, amb l’impuls de la via integrada i lleis com la d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang i de la reproducció assistida o l’impuls al sector turístic amb accions com la nova reglamentació dels allotjaments turístics o el pla estratègic de compres.



Andorra Telecom i FEDA han estat també esmentades; de la primera ha volgut destacar els encerts en l’aposta per la diversificació de la companyia per fer front a les pèrdues del ‘roaming’ i ha admès el “desencert” en el projecte de The Cloud, assenyalant però que l’evolució del mercat de la construcció va fer augmentar el cost inicial previst. De FEDA ha remarcat el seu paper “central en la transformació de model energètic”. També ha defensat les accions en l’àmbit cultural, donant ús a edificis patrimonials o el pla de museus, com a exemples. També ha recordat la voluntat d’impulsar una candidatura conjunta a la Unesco per declarar patrimoni de la humanitat la catedral de la Seu, el castell de Foix i Casa de la Vall.

Anuncis



Tal com s’ha esmentat, Martí ha fet alguns anuncis. A més de les ajudes per a les pimes, també ha destacat que en breu es posarà en marxa un Punt empresa, concebut com una finestreta única, perquè els usuaris tinguin “un interlocutor únic”. Ha destacat, a més, que en un parell de setmanes sortirà a concurs la nova concessió de servei públic d’autobusos i que el ministeri d’Afers Exteriors es traslladarà a Radio Andorra.

Coprincipat



Martí ha acabat la seva al·locució fent una defensa del coprincipat i de l’actual model d’estat. “No és possible despenalitzar l’avortament i mantenir el coprincipat parlamentari. I si algú ho té clar soc jo”, ha destacat. D’aquesta manera, ha remarcat que “pretendre que Andorra és menys democràtica perquè manté una determinada redacció de la Constitució és fals” i, en aquest sentit, ha recordat que aquesta redacció “és fruit d'un pacte en què el poble andorrà és sobirà per prendre les seves decisions”. També ha volgut respondre a Pere López remarcant que és “fals” que a Andorra no hi hagi separació entre Església i Estat com també ho és dir que “les andorranes i els andorrans són menys lliures que els ciutadans d’altres democràcies occidentals”.