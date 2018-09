Els ramaders del Pallars Sobirà estan "cansats de les paraules dels polítics" i de "la manca de compliment de les promeses que han fet al territori". L'Associació de Ramaders pallaresa ha acusat aquest dilluns la Generalitat d'actuar com una ''autèntica força d'ocupació'' i de "no respectar la propietat privada" amb l'alliberament d'ossos. Expressen així la indignació tant per la decisió del Govern de mantenir intacta la presència de plantígrads com per les paraules i el to emprats pel director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, de qui han exigit la dimissió.

El sector ha aprofitat per recordar que "la major part del territori per on es mou l'ós són finques particulars", les quals ''s'han ocupat d'una manera unilateral'' per part de l'administració pública "sense preguntar en cap moment als propietaris". Els ramaders van més enllà i afirmen, en un comunicat, que darrere del programa de reintroducció de l'os bru al Pirineu, ''hi ha un clar interès econòmic'' que, auguren, "es farà palès el dia que es converteixi en una espècie cinegètica". Argumenten que ''aleshores els beneficis seran per a uns pocs, mentre que els perjudicis els hauran patit moltes explotacions de la comarca''.

Aquesta reacció arriba després que el Govern anunciés divendres passat la seva intenció de mantenir sense cap canvi el programa de reintroducció de l'os al Pirineu, malgrat les crítiques que genera al territori, i que a més a més el conflictiu exemplar Goiat seguirà al territori i per ara no serà expulsat, malgrat que s'ha obert un protocol per decidir si a llarg termini se'l extreu.

Els ramaders del territori han acusat Ferran Miralles de donar, davant els mitjans d'àmbit nacional, una visió "tendenciosa" del conflicte amb l'os, la qual creuen que "no s'ajusta a la realitat i busca crear conflicte a la comarca''. Han retret a Miralles, per exemple, que parli dels "veritables atacs", per desviar l'atenció dels danys causats per l'ós, i que hagi criticat la manera de gestionar els animals per part dels ramaders. A més a més, en aquesta ocasió l'associació també ha lamentat ''la falta d'autoritat del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà" i el "desinterès de totes les forces polítiques de la comarca'' per conèixer de primera mà el conflicte creat al sector pel programa d'alliberament d'ossos.