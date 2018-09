L'oposició lamenta que Martí només faci balanç i no realitzi anuncis concrets

Els grups de l’oposició han considerat que el discurs del cap de Govern, Toni Martí, en el debat d’orientació política ha estat mancat de contingut i que, de fet, no s’ha tractat ben bé d’un debat d’orientació política sinó d’un balanç de la feina feta.



D’aquesta manera, el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, ha qualificat l’al·locució de Martí com a “previsible i de to molt baix” i ha lamentat que no s’hagi entrevist “cap orientació clara de cap a on ha d’anar el país”. D’aquesta manera, ha remarcat que “estem en un debat d’orientació política” i que, per tant, esperaven anuncis i, en canvi, ha dit, només han vist que el cap de Govern s’ha centrat en “buscar excuses i no fer autocrítica” per “no admetre la incapacitat clara i manifesta” de tirar endavant propostes. També ha criticat que la data de les eleccions no s’hagi anunciat aquest dilluns i creu que és un signe més de la “improvisació” amb què actua el Govern.



Per la seva banda, el conseller del Partit Socialdemòcrata i president suplent del grup parlamentari mixt, Pere López, ha destacat el fet que el cap de Govern hagi “reinterpretat el reglament” del Consell General i en lloc de fer un debat d’orientació política s’hagi centrat en fer balanç. D’aquesta manera, ha manifestat, el discurs de Martí s’ha centrat en “reescriure la realitat dels fets” i ha avançat que aquest dimarts en la seva intervenció incidirà en allò que DA va prometre i no s’ha fet. “Ha estat un fracàs global i individual”, ha dit. Així, ha assenyalat problemes com el de l’habitatge o el de la diversificació econòmica. Quant al fet que no s’hagi anunciat el dia de les eleccions, López li ha restat importància destacant que si Martí va fer aquest anunci va ser per “captar l’atenció” i ha manifestat que aquesta data “no té cap significació” ja que creu que s’esgotarà la legislatura perquè el Govern té “damunt la taula fracassos” i esperarà “temps millors”. Quant a les paraules de Martí defensant el coprincipat i lamentant les declaracions que no hi ha separació de poder entre Església i Estat, López ha dit que ells defensen el model de coprincipat però que el que no els agrada “són els debats duals i limitatius” a què sembla que DA vol abocar aquesta qüestió. López ha defensat que creuen “compatible el model d’estat i els drets de les dones”.



Pel que fa al president del grup parlamentari mixt, el conseller d’Unió Laurediana Josep Pintat ha lamentat també que s’hagi assistit “a un balanç i no un debat d’orientació política” i també que “no s’hagi estat ni capaç d’anunciar una cosa tan senzilla” com és la data de les eleccions. Creu que Martí va fer l’anunci que diria el dia dels comicis en el debat d’orientació política per “anar marejant la perdiu, crear expectatives i tenir protagonisme” i creu que la ciutadania “no es mereix” que no s’hagi dit aquest dilluns. En tot cas, ha destacat que la legislatura està “acabada” ja que l’actual període de sessions va fins al mes de desembre.



Al seu torn, el conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, ha valorat que havia estat un discurs “excessivament llarg i de poc calat” i un “acte de pedanteria”, ja que “sembla que Andorra neix el 2011 i abans no hi havia res”. També ha trobat a faltar més referència a les institucions o accions destinades als joves i a la dinamització de l’activitat econòmica. Quant a la data de les eleccions, ha manifestat que segurament es farà l’anunci dimarts però ha assegurat que “tampoc no canviarà gran cosa” i que el que cal és continuar “fent feina” fins que s’acabi la legislatura.



A l'últim, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha manifestat que havia estat un discurs “extens, prolífic i amb incursions retroactives” i a través del qual s’ha pogut veure que qüestions i necessitats pendents s’han anat solventant. Ha dit també que ha estat “realista” i n’ha destacat la capacitat d’autocrítica, admetent “que no s’ha fet tot, ni tot s'ha fet bé”, tot i que “el full de serveis de DA és força correcte”. Quant al fet que no hi hagi hagut grans anuncis, ha manifestat que “a tot estirar” la legislatura s’allargarà uns cinc o sis mesos i que per fer la “prospecció” del que queda per fer només cal tenir en compte les lleis que queden pendents d’aprovació. Quant a l’anunci de la data d’eleccions, s’ha mostrat convençut que se sabrà dimarts.