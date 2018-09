Top 10 dels equips andorrans a la final espanyola de la World Robot Olympiad

La World Robot Olympiad continua en marxa. Els dos equips andorrans que es van adjudicar la prova nacional, organitzada per Andorra Telecom el mes de juny, han pres part aquest cap de setmana en la final espanyola, que s'ha disputat a Platja d'Aro (Girona).



Tal com informen des d'Andorra Telecom, l’equip Mrloop va prendre part en la categoria 'Elementary', finalitzant la competició en un vuitè lloc d’un total de divuit equips. Pel que fa a la categoria júnior, el conjunt andorrà Noobsalcub va tancar la prova amb un desè lloc d’un total de vint-i-un equips.



Els equips participants van dedicar la tarda de dissabte a calibrar els robots i fer les proves sobre el terreny. La jornada de diumenge es va iniciar amb el muntatge dels robots. La cerimònia inaugural, a les 11 hores del matí, va donar pas a la competició que es va celebrar al millor de cinc rondes.



La WRO és una competició internacional que té com a objectiu apropar als joves a la tecnologia, l’enginyeria i la innovació de manera lúdica. L’organització proposa als participants la construcció d’un robot per superar un repte.



AndorraTelecom, a través de l’organització de la World Robot Olypmipad i la Micr oFirst Lego League, promou l’aprenentatge de la robòtica entre els escolars d’Andorra.