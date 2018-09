Andorra, present a la 68a sessió del Comitè regional europeu de l’OMS

El secretari d’Estat de Salut, Joan León, participa en la 68a sessió del Comitè regional europeu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que a partir d'aquest dilluns i fins el pròxim dijous se celebra a Roma. La trobada agrupa autoritats responsables de la Salut de 53 països d’Europa, així com representants d’organitzacions i de la societat civil. En la seva intervenció, aquest dilluns, durant la sessió plenària, Joan León ha exposat el projecte 'Una veu conjunta, un missatge conjunt' en el marc de la Xarxa d’informació Sanitària que integra vuit petits països de la regió europea de l'OMS (Islàndia, Malta, Mònaco, Sant Marino, Montenegro, Luxemburg, Xipre i Andorra). Aquest missatge ha estat consensuat pels vuits països membres d’aquesta xarxa a partir de la proposta 'A common Voice, a common message' feta per Andorra durant la darrera reunió d'alt nivell que va tenir lloc a Reykjavik, (Islàndia) el 26 i 27 de juny. Aquesta iniciativa és un primer pas perquè els estats petits europeus puguin planificar i emprendre accions conjuntes en l’àmbit de la salut, que es vulguin aplicar als seus respectius països. Així mateix, es vol tenir una única veu en les organitzacions internacionals de la salut. Juntament amb el secretari d’Estat, participa en aquesta trobada el coordinador nacional amb l’OMS, Josep Romagosa.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació