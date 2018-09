Suspès de nou el judici de BPA per la petició de recusació del tribunal

La represa del judici de la causa general del cas BPA va durar ahir tan sols uns minuts. La vista oral va ser novament suspesa després que quatre dels processats entressin un escrit demanant la recusació dels magistrats del tribunal, Josep Maria Pijuan, Enric Anglada i Concepció Barón. Dit d’una altra manera, els quatre processats defensats per Josep Anton Silvestre consideren que hi ha motius per pensar que el tribunal no els jutjarà de manera imparcial i demanen que s’apartin del cas. Els magistrats que componen el Tribunal de Corts, però, van manifestar ahir, tal com va explicar Pijuan, que no estan d’acord amb l’escrit de recusació i que, per tant, l’han refusat.

Els embargaments dictats per Corts i les respostes de Pijuan són alguns dels arguments de la recusació

Haurà de ser ara, doncs, el Tribunal Superior qui resolgui sobre la legitimació dels magistrats del judici de BPA. Fins que això no passi, el judici queda suspès fins a «nova ordre». En principi, la qüestió s’hauria de resoldre els propers dies per part del Superior. En cas d’una resolució a favor dels magistrats, caldrà veure si la defensa dels processats recorre al Constitucional i si Pijuan vol esperar la resposta de l’alt tribunal o reprèn abans la vista. De moment, doncs, la data de represa del judici és una incògnita.

Els motius

Entre els motius que porten a pensar als quatre processats que hi ha falta d’imparcialitat per part dels magistrats del tribunal hi ha les diligències judicials que van ordenar un cop ja iniciat el judici. En concret, els embargaments de béns dictats pel tribunal aquest estiu a alguns dels 25 processats per tal de garantir el pagament de les possibles indemnitzacions a les que haurien de fer front en cas de dictaminar-se que són culpables. Segons diversos dels advocats defensors, aquesta mesura depenia de la batlle instructora del cas i s’havia de fer prèviament a l’inici del judici. Corts també va demanar als notaris que informessin de qualsevol moviment dels béns que haguessin fet els processats des del moment en què van fer la seva primera declaració com a inculpat.



A aquestes actuacions que els processats que han presentat l’escrit consideren inadequades s’hi suma també una disputa que van protagonitzar Pijuan i Silvestre durant el debat de les qüestions prèvies que va tenir lloc el gener. La picabaralla va començar arran d’una afirmació de Silvestre que posava en dubte la custòdia de les proves del cas. Després d’una llarga intervenció del lletrat, el president del tribunal va acabar advertint-lo amb una possible querella per injúries i calúmnies.

Tot plegat suma prou motius, a parer dels impulsors de la petició de recusació, perquè els tres magistrats s’hagin de separar del cas.

Incertesa en cas de recusació

Segons fonts consultades, en cas que el Tribunal Superior donés la raó a la defensa dels quatre processats seria impossible proveir de nous magistrats el Tribunal de Corts. Actualment, a part dels tres que formen el tribunal del cas, n’hi ha tres més: Anna Estragués, Jaques Richiardi i Canòlich Mingorance. Aquesta darrera, però, no podria formar part del judici per haver estat la batlle instructora prèviament, de manera que faltaria un magistrat per completar el nou hipotètic tribunal.



Fins que tot plegat no es desvetlli, l’actual tribunal presidit per Pijuan s’ha d’abstenir. En aquest sentit, el mateix magistrat va demanar ahir a totes les parts que no presentin cap nou escrit per ara perquè no s’hi podrien pronunciar.



La notícia va ser rebuda amb sorpresa pels altres advocats defensors i també per la representació lletrada del Govern que desconeixien la petició. La recusació es va entregar directament al Tribunal de Corts divendres passat, sense l’obligació d’informar a les altres parts, de manera que no es van assabentar de la notícia fins ahir a primera hora del matí. S’esperava que ahir comencessin les declaracions amb l’acusat amb més petició de pena, l’exconseller delegat del banc, Joan Pau Miquel, però l’escrit de recusació va fer canviar els plans.