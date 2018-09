El filial de la UE Santa Coloma apallissa al CE Jenlai per 17 a 1

La segona divisió de futbol també ha començat, i ho ha fet de la manera més curiosa possible: Amb una golejada de campionat. El filial de la UE Santa Coloma va marcar 17 gols al CE Jenlai, que tan sols comptava amb vuit jugadors i que en els darrers deu minuts, exhaust, va rebre set gols.

Per altra banda, el Restaurant Camping Valira Ranger’s FC va perdre per 2 a 4 contra el CE Carroi mentre que la Fundació Kalilu Jammeh FC Encamp B va superar per 4 a 2 a l’Sporting Club d’Escaldes, amb deu jugadors a la gespa.

Per un altre costat, la Immobiliaria CISA FS La Massana va superar per 3 a 1 al filial de l’Inter Club d’Escaldes i la UE Extremenya, que tornava al campionat, va perdre per 0 a 2 contra el recentment descendit, la Penya Encarnada d’Andorra, que va fracassar la darrera temporada a la màxima divisió nacional. L’M-Perruquers Atlètic Club Escaldes va ser el primer equip a descansar.