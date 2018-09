Els psicòlegs segueixen sense cap resposta de Salut

El Col·legi de Psicòlegs segueix sense rebre cap resposta del Ministeri de Salut a la proposta que va fer el passat mes de maig en relació amb la inserció dels serveis psicològics a la CASS. «La setmana passada vam tornar a contactar amb el ministeri per demanar en quin punt es trobava la nostra proposta i ens van contestar que encara estan analitzant-la», ahir va explicar a EL PERIÒDIC Òscar Fernàndez, el president del Col·legi de Psicòlegs. Per això, va sol·licitar reunir-se novament amb el ministre responsable, Carles Álvarez Marfany, i el seu equip tècnic.

«Vam lliurar el document al mes de maig i des d’aleshores es troba en la comissió de cartera de serveis», va remarcar Fernàndez tot lamentant el temps d’espera. De fet, en una entrevista a aquest rotatiu el president va explicar que la percepció del col·lectiu era que es tractava «d’un tema polític i que l’aspecte econòmic era l’excusa, ja que només faltava que el Govern tingués la valentia d’assumir una despesa inicial que després es convertiria en una inversió».

Demandes del col·lectiu

Els psicòlegs volen que els seus serveis estiguin coberts per la CASS almenys en un 75% amb l’objectiu de ser tractats com la resta d’especialistes. A més, proposen que els problemes lleus es derivin als professionals externs per tal que el SAAS pugui invertir la majoria dels seus recursos a les patologies més greus que requereixen hospitalització i un seguiment molt acurat de la medicació.