A la recerca de suports externs per avortar

«Avortarem». Aquest és el lema de les noves mobilitzacions que el col·lectiu Stop Violències va anunciar ahir a la tarda. «De fet, la campanya està en marxa des del 2016; avui simplement continuem incidint en la idea de despenalitzar l’avortament a Andorra amb els ulls posats en el proper 28 de setembre, que és el dia internacional pel dret a avortar», va explicar la seva presidenta, Vanessa M. Cortés.

Des de les set de la tarda, el compte oficial de l’associació a Twitter va anar llançant una piulada rere una altra, per donar a conèixer la situació de l’avortament al Principat, el que diu l’ONU sobre la interrupció voluntària de l’embaràs o les recomanacions que venen d’altres organismes internacionals. «Publicarem un seguit de làmines i interpel·larem un conjunt de gent», havia avançat Cortés hores abans d’iniciar l’acció.

De fet, ahir a la tarda en alguns tuits ja havien citat directament mitjans o personalitats amb molts seguidors a les xarxes socials com La Directa, Jordi Borràs o Jordi Évole. «El debat fa temps que hi és i ara està més present gràcies a les companyes de la Seu, però no culminarà fins que la dreta marxi o deixi de ser tan misògina. Nosaltres no pararem fins que ho aconseguim», va sentenciar la presidenta d’Stop Violències.