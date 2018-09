Esteve acaba 13è a Val di Fiemme

Va ser una competició que va comptar amb 68 corredors, dels quals hi havia una gran representació dels que en hivern formen part del circuit de la Copa del Món d’esquí de fons. «Es tracta de fer entrenaments de qualitat, i veure si anem en la bona línia amb la preparació», comentava el tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, Joan Erola.

Esteve va acabar 13è en aquesta cursa de 50 quilòmetres, que forma part del World Classics Tour. La victòria va ser per al noruec Tord Asle Gjerdalen, amb un temps de 2.01.26. El francès Bastien Porrier va ser segon, a sis segons del vencedor mentre que el també noruec Joar Thele va ser tercer a nou segons del líder. Estave va arribar a 2.01 del vencedor del dia.

Per El Periòdic

