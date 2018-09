L’Encamp inicia un nou curs amb la Lliga Catalunya

La temporada 2018 - 2019 ja està en marxa i aquest dissabte el CV Encamp juga la primera fase de la Lliga Catalunya al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Serà un triangular amb l’AE Aula i el Viking Volei Prat.

El primer passarà a jugar la fase final al grup or, el segon a plata i tercer a bronze. «Tot l’equip està motivat per tornar a portar el trofeu a casa, us esperem a tots», comentava el club en un comunicat.

En aquest sentit, el primer partit serà entre l’Encamp i l’Aula a les 11 hores del matí, el segon serà entre l’Aula i el Viking a les 13 hores i finalment, l’Encamp tancarà la competició a les 16 hores contra el Viking.

Per altra banda, la competició de la Primera divisió masculina, Grup B (tercera divisió de la Reial Federació Espanyola de Voleibol), començarà el 6 d’octubre contra el CN Sabadell a Les Naus. En aquest sentit, el club espera repetir el bon paper de la passada temporada i tenir opcions per a poder disputar l’ascens a la Superlliga Masculina 2, fet que es coneixerà després de dues 22 jornades, exactament el 23 de març de l’any que ve.