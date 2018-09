El coprincipat «implica renúncies» recorda Martí

El cap de Govern, Toni Martí, no va defugir un debat social en auge al país, el de la despenalització de l’avortament i ho va fer d’una manera clara i directa: «No és possible despenalitzar l’avortament i mantenir el coprincipat parlamentari i si algú ho sap bé, soc jo». A més, Martí no se’n va estar de reconèixer que «quan des de l’actual majoria parlamentària i des del Govern es diu clarament que la nostra opció és mantenir el coprincipat parlamentari, també ens fan mal les denúncies que això implica, però prendre decisions no és fàcil».

Canvi constitucional

Durant aquesta mateixa defensa de les institucions, Martí va aprofitar per recordar que la modificació de la Constitució és possible «amb un procediment relativament senzill si el comparem amb altres textos constitucionals». I seguint aquest fil va animar als partits que considerin que «l’existència del coprincipat no compensa determinades limitacions» a «proposar un canvi constitucional que converteixi a Andorra en una república. I concórrer a les eleccions amb aquest programa. Tot això és legítim», va insistir Martí.



A més, el cap de Govern, va defensar la modernitat de l’actual coprincipat: «El de 1993 no és el del 1278. [...] no existeix en virtut d’un contracte signat per dos senyors feudals en una notaria de Lleida en el qual els andorrans no van tenir ni art ni part[...] El coprincipat que tenim és fruit d’un acte de sobirania popular en què les andorranes i els andorrans van decidir que aquesta seria la forma de govern».

Martí va descartar també qualsevol possibilitat de subsistir només amb un dels dos coprínceps: «Que ningú s’enganyi, a Andorra el cap d’Estat és un i indivís; i no es pot mantenir un copríncep prescindint de l’altre.

Interpel·lació al PS

Contràriament, el que el cap de l’Executiu va considerar fora de lloc és «deformar la realitat i pretendre presentar Andorra com un Estat endarrerit o poc democràtic», així com «pretendre que a Andorra no hi ha separació entre l’Església i l’Estat», punt en el qual Martí va interpel·lar directament i nominativament el conseller del PS, Pere López.



Una vegada finalitzada la sessió d’ahir, López va comentar davant de la premsa que estan «a favor de mantenir el coprincipat» però que se senten «capaços de defensar els drets de la dona en aquest model d’Estat». El conseller per SDP, Víctor Naudi, de la seva banda, va reclamar a Martí una defensa de les institucions «més àmplia» i no només del coprincipat.

Educació

El cap de Govern va estendre la seva llista d’exemples sobre les aportacions del coprincipat fins al terreny de l’educació, la «riquesa» del qual se sosté, segons Martí, en aquest model, ja que per al cap de Govern, sense els coprínceps no podrien existir a Andorra les escoles franceses ni les confessionals «però fins i tot el sistema espanyol, que no està directament vinculat a cap dels dos coprínceps, va arribar a Andorra com un acte de mimetisme i de reequilibratge», va considerar el cap de l’Executiu.

Perspectiva històrica

La defensa de Martí del coprincipat es va remuntar a la Història: «gràcies als coprínceps episcopals Andorra no es va veure afectada pel Tractat dels Pirineus, ni pel Decret de Nova Planta» i durant la Segona Guerra Mundial, «no va ser ocupada pels nazis el 1942». H