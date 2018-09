Renovació absoluta per jugar, com a mínim, l’Europa League

L’FC Lusitans, essència del futbol andorrà, ha apostat per una renovació total i absoluta per tornar a la cúspide del futbol nacional. No vol errors i vol oblidar la temporada passada. Per aquest motiu, tan sols ha mantingut a tres jugadors de la plantilla del curs anterior: Pedro Manuel Martins Araujo, Xavier Vieira de Vasconcelos i Luis Miguel Dos Reis Rodríguez. Els altres 15 jugadors són noves incorporacions que, o bé són portuguesos, o bé provenen de la lliga portuguesa. En aquest sentit, els porters són Marcelo Dos Santos Farias Valverde i Marcelo Antonio Pereira Torres; els defenses són Leonel Maciel Antunes, Mark Anthony Withers, Rafael Amaral Santos Brito, Artur Rafael Marques Almeida, Adrian Rodrigues Gonçalves, Fernando Tomás Lazcano Barros i Alexandre Correia Alfaiate, els centrecampistes són Gemelson Nayry Fay Bill Vieira i José Nuno Vilaça Campos; i els davanters són Bruno Gomes Mendonça, Diafa Sadafi Soumah, Rui André Gomes Amaral i Nicolas Medina Rios.

«L’any passat, els jugadors eren d’un altre projecte i, aquest any hem apostat per un mercat nou, amb gent amb la mateixa experiència», manifestava Filipe Busto, director tècnic de l’equip. En aquesta línia, tot el cost ècnic és portuguès, Quim Berto és l’entrenador i Miguel Campos, el seu número dos, mentre que Ricardo Jorge Da Silva Soares és el preparador física i Andreia Alexandra Lopes de Sousa, la fisioterapeuta.

Així mateix, Busto confia a anar «com a mínim a Europa». «Hi ha molta feina darrere aquest projecte», remarcava. «Tenim una gran plantilla de jugadors professionals i, per exemple, comptem amb Correia, jugador amb formació al Benfica», donava a conèixer. Per aquest motiu, «si no anéssim a Europa, seria una decepció».

Empat contra el Vallbanc

El diumenge passat, l’equip va aconseguir un empat a zero contra el vigent campió de la Lliga Multisegur Assegurances, el Vallbanc FC Santa Coloma: «Vam jugar amb tots els condicionats que puguis trobar, el més important és que ells només comptaven amb dos jugadors nous al camp mentre que nosaltres només teníem un titular de la temporada anterior, a Vieira». Per tant, «vam tenir ocasions, però ens va faltar la cohesió i que l’equip es conegui, i això només s’aconsegueix sumant minuts», destacava.

Un nou projecte personal

Busto arriba a l’equip provinent de la UE Engordany. «Aposto pel Lusitans perquè és tornar a casa, és un projecte que pinta molt bé, he tornat amb l’ambició de ser campions, si no és aquest any, que sigui el següent», afirmava. Per altra banda, aquest objectiu reconeix que serà difícil perquè «la lliga ha evolucionat molt». «L’any passat, a excepció de l’Encamp i la Penya Encarnada, tots volien anar a Europa», recordava. «S’han millorat moltes coses i els equips andorrans, en l’àmbit defensiu, estan molt ben organitzats», afegia. «Ara, de moment, el repte és fer que les coses funcionin bé», concloïa.