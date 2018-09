Radio Andorra acollirà el Ministeri d’Exteriors

L’edifici històric de Radio Andorra a Encamp acollirà les dependències del Ministeri d’Afers Exteriors, segons va anunciar el cap de Govern, Toni Martí, durant la primera jornada sobre l’Orientació Política Global del Govern. Aquest, juntament amb l’anunci d’un programa de microsubvencions per a pimes amb un pressupost total de 190.000 euros.

Novetats

«Aviat començarem els treballs per ubicar [...] el Ministeri d’Afers Exteriors. Precisament a Radio Andorra, [...] la primera veu, la primera finestra [...] cap a l’estranger», va recordar Martí, qui també va indicar que les dependències ministerials compartiran espai amb un museu. Cal recordar que la restauració de l’edifici es troba en pausa, després que s’hi detectés amiant. Pel que fa a les subvencions per a pimes, les gestionarà Actua i podran ser de «fins a un màxim de 6.000 euros per beneficiari» i constituiran «un estímul i incentiu directe» pel teixit empresarial, segons va dir Martí.