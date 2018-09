El discurs es fixa en Europa com a garant del país

Al contrari del que sostenia la ministra Ubach fa 10 dies, Martí va dir que sent «realistes» el seu Govern no signarà l’acord d’associació amb la Unió Europea. Ubach mantenia a principis de mes que l’acord se signaria «a principis del 2019» i a més, va alertar dels potencials riscos de concloure l’acord passades les eleccions europees del maig, ja que podrien suposar una pèrdua dels avenços aconseguits fins ara.

L’aproximació iniciada en les últimes dècades cap a Europa i que segons el discurs del cap de Govern es cristal·litza, entre d’altres, en l’acord d’associació amb la Unió Europea és el camí a seguir per a l’Andorra del futur. En primer lloc, el cap de Govern, Toni Martí va assenyalar que la «qüestió clau i pendent del prestador d’última instància» per garantir la plaça financera s’haurà de trobar «en el marc de les relacions amb la Unió Europea» i és que el núvol de la intervenció de BPA va planar sobre el discurs del cap de Govern.

