Un incendi crema 200 bales de palla a Montferrer i Castellbò

Un incendi ha cremat aquest dilluns unes 200 bales de palla d'un paller aïllat situat al nucli de Bellestar, al terme municipal de Montferrer i Castellbò.

L'avís es va donar cap a 1/4 de 10 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Tres d'aquestes hi han estat treballant durant set hores fins aconseguir extingir el foc. En les tasques, que s'han perllongat fins a la matinada, també hi ha participat un tractor, que s'ha encarregat d'anar retirant les bales per tal que els equips d'emergències les poguessin anar remullant.

Aquest incident arriba després que ara fa pocs dies una altra granja, al municipi de la Seu, va ser víctima d'un altre incendi semblant a l'exterior de les instal·lacions.