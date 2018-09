Voluntat per operar vols amb GPS a la primavera a l'aeroport d'Andorra-la Seu

El ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, s'ha reunit aquest dilluns a Madrid amb el secretari d'Estat d'Innovació espanyol, Francisco Polo, amb el qual han intercanviat les experiències d'ambdós països pel que fa a la innovació; i amb la secretària general de Transports, María José Rallo, per tractar l'operativitat dels vols amb el sistema GPS a l'aeroport d'Andorra-la Seu.



Així, durant la trobada mantinguda amb la secretària general de Transports, ambdues parts han fet una valoració positiva dels vols d'enregistrament de dades que s'han dut a terme durant els darrers mesos. Saboya i Rallo han reafirmat que, tal com estava previst, es podrien operar vols amb el sistema GPS la pròxima primavera. Saboya també ha explicat a Rallo, tal com informen des del Govern, que ja hi ha companyies interessades a operar línies regulars a diverses ciutats europees des de l'aeroport d'Andorra-la Seu.

A més, Saboya ha compartit amb el secretari d'Estat espanyol d'Innovació les polítiques i accions implementades pel Govern de suport als empresaris emprenedors i especialment als que aposten per la innovació. Saboya i Polo han mostrat la voluntat d'intercanviar aquestes experiències i col·laborar teixint una xarxa entre els dos territoris per desenvolupar projectes.