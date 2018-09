No hi haurà avançament electoral

Aquest matí en la segona sessió del debat d’orientació política el cap de Govern, Toni Martí, ha anunciat que no es produirà cap avançament electoral i que s’esgotarà l’actual lesgislatura. Les eleccions generals seran "a finals de març o principis d'abril, abans de Setmana Santa", ha assenyalat Martí, sense indicar cap data concreta. Aquesta decisió està presa per la gran quantitat de projectes de llei "importants" que es troben a tràmit parlamentari. "Dissoldré el Consell General un cop s'hagin aprovat els textos importants en curs i hi hagi el vistiplau als pressupostos del 2019", ha afirmat.