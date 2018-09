Proposta de pacte de ciutat per l'arranjament de la via pública a la Seu

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu ha presentat una proposta d’arranjament de la via pública per tal "d’arribar a un consens amb tots els grups polítics i fer així un pacte de ciutat".

Des d'Esquerra han matisat que la seva proposta "difereix de la que es va presentar al ple extraordinari" a finals de juliol. Concretament, en "la priorització d’alguns carrers", alhora que hi afegeix "el condicionament de voreres, arranjament d’escocells dels arbres i eliminació de barreres arquitectòniques". El grup republicà considera que això "millora la proposta inicial presentada per l'equip de govern".

ERC proposa també licitar l’arranjament d’escocells i voreres "en petits lots", per tal de "facilitar la participació al concurs de totes les empreses del territori". Aquesta proposta ja ha estat presentada a la resta de formacions polítiques del consistori i, segons el portaveu republicà, Francesc Viaplana, ha estat acceptada per l'equip de govern (PDECat), cosa que en permetria l'aprovació al proper plenari i que es desencallés el projecte presentat el juliol passat pel consistori. Ara estan en espera de rebre resposta dels altres dos grups: Compromís i la CUP.

La proposta persegueix, apunten, "la millora de la ciutat, captant el màxim de sensibilitats per assolir un consens i a la vegada defugir interessos partidistes". Si aquesta iniciativa s’assoleix, Esquerra creu que "seria un exemple de bona praxis política davant d’una qüestió tan rellevant com és la mobilitat i la via pública de la ciutat".