El Conselh Generau d'Aran reclama que es replantegi la presència de l'ós

El Conselh Generau d'Aran seguirà reclamant a la Generalitat que compleixi amb el compromís d'extreure l'ós Goiat del Pirineu i que també analitzi si cal reduir el nombre d'óssos existents a la serralada. El síndic, Carlos Barrera, s'ha sumat aquest dilluns a les crítiques cap a la intervenció del director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, que divendres passat va anunciar que el Govern mantindrà intacte el programa d'alliberament de plantígrads i que a curt termini no es preveu l'expulsió de Goiat.

Barrera ha instat la Generalitat a fer avenços efectius a l'hora de consensuar aquesta mesura amb la resta d'administracions implicades -governs espanyol, francès, aragonès i navarrès- ja que en cas contrari tem que la mesura, reclamada pels territoris afectats, no es compleixi.

Precisament aquest dilluns el ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat la rectificació de la moció en què reclamen solucions més efectives "davant de situacions no desitjades provocades per qualsevol dels exemplars d'ós que hi ha al Pirineu". Barrera ha detallat que al nou text s'hi ha fet modificacions tècniques de definició del document de protocol sobre "el comportament d’exemplars d’ossos reintroduïts, que són la totalitat dels óssos del Pirineu ja que provenen de la reintroducció de l’any 1995". La moció es traslladarà a la Generalitat de Catalunya, perquè "com a signant juntament amb els Governs espanyol i francès i les comunitats autònomes d’Aragó i Navarra, donin per bo aquest protocol i serveixi com a full de ruta".

L’estudi ha de determinar "la convivència de la presència de l’ós amb totes les activitats econòmiques i humanes que es porten a terme actualment al Pirineu", i determinarà també "el nombre d’óssos que pot suportar aquest territori", ha dit Barrera.

Afectació ecològica a la Garona

Durant el Ple, també s’ha tractat sobre l’afectació ecològica del riu Garona al seu pas per l’Aran. En aquest sentit el sindic d’Aran, ha dit que el Conselh Generau d’Aran s’ha preocupat per aquest afer des del moment en que el passat 12 de maig es va produir l’esllavissada a la ribera de Valarties, i més, amb la turbulència de les aigües del riu Garona. Carlos Barrera ha explicat que s’han posat en contacte amb la CHE, per què la situació cada vegada és més preocupant. Durant els últims dies s’ha produït la visita a la Val d’Aran d’una enginyeria contractada per la CHE juntament amb l’empresa TRACSA per trobar la solució tècnica que permeti consolidar els efectes de l’esllavissada i l’arrossegament de materials.

El sindic d’Aran ha dit que la CHE farà una actuació d’emergència construint una escullera per retenir tot el material de l’esllavissada i canalitzar l’aigua per garantir que s’incorpori al riu Valarties en perfecte estat de puresa. Barrera, també ha explicat que s’instal·laran sondes de seguretat de mesurament en temps real per en cas d’alerta poder prevenir a la població. El síndic d’Aran ha explicat també que s’haurà de fer un estudi sobre l’afectació en les alteracions de la reproducció de les espècies de peixos que habiten a les aigües afectades, com ara truites i cavilats, aquests últims en risc d’extinció.

Barrera també s’ha referit a la preocupació existent a les poblacions del Baish Aran sobre el canvi de model de l’atenció primària a la Val d’Aran. Barrera ha explicat que es faran reunions en els ajuntaments del Baish Aran que així ho sol·licitin per explicar les propostes de la direcció de Salut Pública de la Val d’Aran sobre l’evolució del model, tal com s’està fent arreu de Catalunya, cap a una atenció més personalitzada en els domicilis perquè les persones no s’hagin de desplaçar al CAP. En quant a l’ampliació de l’àrea quirúrgica del Hospital de la Val d’Aran, el sindic d’Aran ha declarat que una UTE d’empreses serà l’encarregada de la construcció de l’ampliació d’aquesta àrea que s’allargarà fins al tercer trimestre de l’any 2019 degut a que s’han de coordinar les obres amb l’atenció diària als usuaris.

Finalment, Carlos Barrera, s’ha referit a la residència geriàtrica Sant Joan de Les i al nou model de Pompièrs i Emergències de la Val d’Aran. En quant al primer punt, el sindic d’Aran ha explicat que les obres ja han començat i que es manté l’acord amb el govern de la Generalitat de que la residència geriàtrica sigui consorciada al 50% amb la Generalitat. En quant al nou model d’emergències, el sindic d’Aran ha dit que es nomenarà un coordinador de l’operatiu de les estructures entre Bombers de la Generalitat i Pompièrs d’Aran perquè a partir del mes d’octubre el nou model ja sigui efectiu a la Val d’Aran.

El sindic d’Aran ha recordat finalment que el proper 17 d’octubre es celebrarà la Comissió Bilateral entre el Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran on es tractaran tots aquests afers.