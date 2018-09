Bruno Oro i accent andorrà per a la 53a Temporada de teatre

L'aposta per portar produccions nacionals i talent artístic de país vertebra la 53a Temporada de teatre. Així ho han defensat el cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, i el conseller de Cultura del comú de Sant Julià, Josep Roig, durant la presentació, aquest dimarts al migdia, de l'esdeveniment que tindrà lloc entre aquest setembre i principis de gener. Però a banda de "l'accent andorrà", tal com ho ha exposat Pons, també en destaca la presència d'un actor mediàtic a Catalunya per les seves aparicions a programes televisius com 'Polònia' o 'Vinagre'. Es tracta de Bruno Oro, que portarà a Andorra la Vella el seu primer solo teatral. La cita és el 6 de desembre.

"Ens fa especial il·lusió tenir al Bruno Oro", ha manifestat el cap de l'àrea de Cultura d'Andorra la Vella, Jan Cartes, per primera vegada a Andorra la Vella. Oro es pregunta "què passaria si fóssim immortals", "com seríem d'aquí a 200 anys, estimaríem de la mateixa manera?", ha plantejat Cartes. L'obra tindrà lloc al Centre de congressos d'Andorra la Vella, que pren el relleu del Teatre Comunal durant tota aquesta 53a edició de la Temporada, ja que aquest darrer estarà en obres. Una situació que permet passar dels 257 espectadors als 900.

A Andorra la Vella també es representarà 'Rhümia', de la companyia Rhum&Cia, que ja va venir al país el 2015. Es tracta d'un espectacle de pallassos però dirigit sobretot a un públic adult. És "un extraordinari treball verbal, musical i corporal", i "més gamberro" que l'anterior, ha assegurat Cartes. La cita és l'11 d'octubre.

Finalment, repeteix presència la companyia andorrana Líquid Dansa, amb 'Qui a tué lady Macbeth?', dirigida per Ramon Oller. Es tracta d'un espectacle de dansa i teatre inspirada en les obres i l'època de Shakespeare. Se celebrarà el 8 i 9 de novembre.

Anant ara a la programació de Sant Julià, s'obrirà el proper dijous, 27 de setembre, amb 'Les cigonyes venen de Tailàndia', producció conjunta de l'Escena Nacional d'Andorra i la companyia Els McGregor Teatre que, a més, compta amb l'actuació de l'andorrà Boris Cartes. Tot començarà amb l'anunci d'un embaràs durant una trobada familiar, i acabarà amb la presa de decisions que ja no tenen marxa enrere, ha avançat la cap de Cultura de Sant Julià de Lòria, Elisenda Palomares.

El toc francès, que a més es fa amb la col·laboració de l'ambaixada de França, el portarà 'Edmon', obra premiada amb cinc Molières i que se centra en la primera representació de l'obra Cyrano de Bergerac, emmarcat també en l'efemèride aquest 2018 del centenari de la mort del seu autor, Edmond de Rostand. La cita serà el 25 d'octubre.

Uns setmanes més endavant, el 29 i 30 de novembre, i l'1 de desembre, es representarà 'Salsa Mornay', de la Companyia és Grata, que celebra el seu 20è aniversari. "És una comèdia policíaca" amb un toc de "paròdia del cinema negre i de les pel·lícules d'espies americanes", ha informat Palomares.

Finalment, la 53 Temporada es tancarà amb la 25a edició de 'Els Pastorets', amb diverses representacions durant les festes de Nadal.

El comú d'Andorra la Vella té un pressupost de 14.000 euros per a la Temporada, mentre que Sant Julià l'eleva fins als 44.500, tenint en compte que només 'Els Pastorets' ja representen una inversió de 25.200 euros.