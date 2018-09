L'oposició titlla de fracàs el mandat de Martí

En les seves intervencions per respondre el discurs del cap de Govern, Toni Martí, els grups parlamentaris de l'oposició han criticat que el Govern no tingui ja cap projecte i fins i tot han fet una crida a què es convoquin eleccions de manera immediata, com ha estat el cas del president del grup parlamentari mixt, Josep Pintat. També han coincidit en destacar que el balanç no és satisfactori, de fet s'han fet servir termes com "fracàs" o "suspensos".

El primer en intervenir ha estat el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, que ha aprofitat la seva intervenció per respondre al discurs del cap de Govern per defensar el projecte de Liberals d’Andorra. D’aquesta manera, ha estat una intervenció en clau electoral i en què ha defensat que la formació és una alternativa a l’actual govern, ja que estan disposats a "no defugir el debat, no evitar les reclamacions de la societat". Així, ha remarcat que els mandats demòcrates han estat una mostra d’”improvisació” i “promeses incomplertes” i ha conclòs que amb DA el país va “a la deriva”. Ha concretat que l’executiu demòcrata ha suspès en molts aspectes entre els quals ha esmentat l’acord d’associació, la reforma sanitària o la diversificació econòmica i només ha reconegut “encerts” en homologació i transparència. Ha estat, en definitiva, ha dit, “el govern dels millors fracassos”. “La millor notícia és que vostè ja és passat”, ha etzibat a Martí.



Gallardo ha defensat que “Andorra necessita recuperar la confiança” i en aquest sentit ha detallat el que serien per a L’A les claus de futur: pensar en les persones, potenciant les infraestructures necessàries, invertir en els joves, pensar en el medi ambient; potenciar la competitivitat, reduir les traves administratives i reformar l’administració de forma global, no només la funció pública i, a també, protegir els més vulnerables i reformar el sistema de pensions. També creu que no es poden “escatimar” recursos en seguretat.

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, també ha estat un dels membres de l'oposició que ha estat més contundent. El conseller general ha fet "una llista dels fracassos" de tots els projectes, que des del seu punt de vista, no han arribat a bon port. López ha tirat en cara al cap de Govern que en el seu discurs d'aquest passat dilluns intentés "reescriure la història" i expliqués uns avenços que "molts no hem vist". "La seva gestió és fracàs i sumat als fracassos individuals ha resultat un projecte polític que mai ha existit i que esdevé un malson per als ciutadans". López també ha demanat al grup majoritari i al cap de Govern que "se'ns respecti, perquè ja som grandets per saber el que volem per al nostre país", en referència al model de coprincipat. Una vegada més el líder socialdemòcrata ha apuntat que ells defensen el sistema actual, però que això no exclou tenir en compte els drets fonamentals de les dones. "La majoria de ciutadans volen coprincipat i avortament i jo també ho vull".

El president del PS ha assenyalat, sobretot, mancances i fracassos sostinguts al llarg dels darrers anys de les dues legislares de DA en relació a la política d'habitatges, de les pensions i a la situació laboral, que ha qualificat de precària. "El responsable ministerial és qui sembla que ha de ser el salvador del projecte de DA", ha dit López en clara referència a Xavier Espot i ha ironitzat que els demòcrates se senten tan orgullosos de la feina feta per ell que creuen que és la solució pel país. Més enllà d'aquests tres grans eixos, López també ha volgut recordar els "fracassos" en els grans projectes d'infraestructures com l'heliport, la "mala" gestió del SAAS, la "reforma de mínims" del marc constitucional o la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea. Tot un seguit d'ítems pels quals el líder socialdemòcrata ha dit que ells "sí que tenen solucions", entre les quals ha destacat la implementació d'un registre de la propietat per encaminar les solucions de la problemàtica de l'habitatge.

Precisament la negociació amb la UE és el principal tema que ha centrat el discurs del president del grup mixt, Josep Pintat. El líder d'Unió Laurediana i Independents de la Massana ha criticat "l'obscuritat i el secretisme" del Govern en relació a aquest tema. "No tenim transparència i els ciutadans no saben el que comportarà aquest acord". És per aquest motiu que Pintat ja ha avançat que una de les propostes de resolució del seu partit serà aturar les negociacions amb la UE fins al proper mandat i també demanaran la dissolució immediata del Consell General i la convocatòria d'eleccions pel proper 16 de desembre. Per resoldre els dubtes de la ciutadania, Pintat ha demanat a l'executiu que publiqui al BOPA els estudis d'impacte, si és que els tenen, per esbrinar els beneficis i costos de l'entrada a la UE.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha defensat el discurs d'aquest passat dilluns del cap de Govern i ha definit la legislatura, davant de les crítiques, d'estable i reformista. En la mateixa línia que el líder de l'executiu, Baró ha defensat la Constitució i el model de coprincipat i ha recriminat a López que hi ha demandes "que són incompatibles". Baró ha defensat que l'estabilitat, que ha estat bandera del seu discurs, també es troba amb l'apropament institucional a Europa i ha afirmat que "anem raonablement ben encaminats en un sentit de progrés i modernització". Ha recriminat als socialdemòcrates que porten a la gent a creure coses que no poden ser, en referència a l'avortament, i ha apuntat que el registre de la propietat no és un element màgic que serveixi per acabar amb la falta d'habitatge. Davant de les acusacions de falta de transparència, el líder demòcrata ha acceptat que "cal millorar la comunicació i el diàleg" amb l'oposició, però que de cap manera s'ha de posar un fre en les negociacions amb la UE perquè això enviaria un missatge "molt negatiu" a la comunitat internacional.

Al seu torn, la consellera independent Sílvia Bonet ha destacat que la intervenció de Martí va ser més “un míting” que no pas un debat d’orientació política i que encara queden molts problemes per resoldre entre els quals la sostenibilitat del sistema de pensions, els preus dels lloguers o els dubtes sobre la invesió estrangera. També ha assenyalat el fracàs del The Cloud i de l’heliport.



El conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, ha manifestat que DA deixarà “un país i unes institucions pitjor” del que les va trobar i considera que el govern demòcrata ha “afavorit la por i la pèrdua de confiança” i ha destacat que el resultat de set anys d’executiu demòcrata és “un trist balanç” en què hi ha més fractura social, una vida econòmica “irrespirable”, una crisi dels joves o una obertura econòmica que no funciona, entre d’altres. A més, ha lamentat “l’arrogància” amb què ha actuat Martí.

Rèplica de Martí

Martí ha destacat que “no es pot dir” que el seu discurs de dilluns se centrés només en fer balanç i ha afegit que no només va donar les línies a seguir sinó que cal tenir en compte la trentena de textos pendents d’aprovació al Consell General, ja que són els que marquen la feina que cal enllestir abans del final de la legislatura, i en aquest sentit ha destacat que n’hi ha que li agradaria que poguessin ser aprovats, si bé ha admès que segurament no tots rebran el vistiplau. De fet, s’ha mostrat obert a establir prioritats sobre quins són els més importants i cal que siguin aprovats. Ha remarcat que en la seva intervenció va voler ser “respectuós” i en aquest sentit ha lamentat la “manca de respecte” de Gallardo cap al Consell General, ja que s’ha dedicat a fer “un míting”. De fet, li ha recordat que la campanya “tardarà mesos” en començar i ha criticat l’actitud del president del grup parlamentari liberal aquests darrers mesos, acusant-lo de trencar el seu grup o de negociar pactes electorals quan encara queda molt per als comicis. En canvi, ha remarcat, no ha fet cap proposta. També ha lamentat que en les seves intervencions Gallardo hagi fet servir paraules com “amiguisme o desmantellament de les institucions”. Martí també ha defensat la feina feta i ha recordat a López que ara es creen llocs de treball al contrari del que passava quan van arribar al Govern, que se’n destruïen. Quant a Pintat, ha destacat que “potser” no hi haurà acord entre les dues forces per anar juntes a les eleccions i que, per tant, DA segurament anirà sola. També li ha respost que no hi ha cap submissió en les negociacions amb la UE i que tampoc no hi ha contradiccions en el si del Govern, ja que ha manifestat que tot i que la comissió europea vol enllestir ràpid aquestes negociacions Andorra no es precipitarà. Quant al coprincipat, ha remarcat que “no es pot tenir coprincipat i avortament” i que els ciutadans han de saber “de què s’està parlant”.



En el torn de rèplica Gallardo ha destacat que en les negociacions preelectorals L’A no ha actuat “d’amagat” ni ha pres les decisions “a dit” i ha tornat a incidir en els fracassos del Govern, entre els quals ha afegit, als esmentats en la primera intervenció, el trencament de Grandvalira. Martí li ha respost que la plataforma de Soldeu és una iniciativa de Soldeu i no del Govern i ha remarcat les inversions que el Govern ha fet al Pas de la Casa. També ha esmentat que hi ha prevista una nova reunió ja que el que desitja, ha remarcat, “és que es pugui solucionar” aquesta situació i no hi hagi trencament.