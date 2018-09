Sortida etnogràfica per descobrir alguns dels molins fariners del país

El proper dissabte, 29 de setembre, se celebra una sortida etnogràfica per descobrir alguns dels molins fariners que encara es poden visitar a Andorra. La sortida visitarà fins a cinc molins que hi ha repartits pel país, s'emmarca en la celebració de l'Any europeu del patrimoni cultural, i està organitzada per l'Arxiu Nacional amb la col·laboració de l'experta andorrana en els molins fariners, Francina Pons. Ella serà l'encarregada de fer la ruta guiada.

Es tracta de la segona edició d'aquest esdeveniment, que ja va tenir molt bona acollida l'any passat. En aquesta edició, l'itinerari transcorrerà per la Cortinada, el Tarter, Canillo i Encamp. Es visitarà els molins de cal Pal i del mas d'en Soler a la Cortinada, el molí del Tomàs al Tarter, el molí vell de Canillo i el molí del Guillem al Tremat, a Encamp. Algunes d’aquestes moles encara es poden accionar i se'n podrà observar el funcionament. La ruta s'iniciarà i acabarà a Encamp.

Pons és una estudiosa d'aquestes infraestructures hidràuliques, indispensables en el context de la vida domèstica de les famílies quan encara es pastava el pa amb la farina del país. En col·laboració amb l'Arxiu d’Etnografia va documentar i salvaguardar la memòria dels darrers moliners. Un treball rigorós que li ha permès construir una cartografia força exhaustiva sobre aquests béns immobles, expressions de les formes de vida de la societat rural de muntanya, informa el Govern. Les places són limitades i cal reservar a l'Arxiu Nacional d'Andorra. La jornada clourà amb un dinar.