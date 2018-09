Unitat d'Aran insta el Parlament a debatre la problemàtica de l'ós bru

La formació vinculada al PSC considera "urgent" que se celebri aquest debat després del rebuig que ha generat al territori afectat les declaracions de Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, que divendres va defensar el manteniment intacte de la presència de l'ós al Pirineu "com una aposta del Govern de la Generalitat", que segons recorda Paco Boya "també implica el Conselh Generau d'Aran des del 2015". A més a més, Miralles va qüestionar la tasca dels ramaders. Boya defensa que ''cal fer compatible una activitat com la ramaderia amb la fauna salvatge'' i argumenta que la presència de ramats a les muntanyes "és un bé a preservar, que ajuda a mantenir el paisatge i a tenir millor control del bosc''.

Per El Periòdic

