Canillo atura unes obres de Saetde al camí que porta al riu de Massat

El Comú de Canillo ha aturat unes obres que estava fent Saetde en un camí públic que condueix al riu de Massat i que alhora els servia d’accés cap al Pla de les Pedres, on la societat té previst fer obres per ampliar el telecadira un cop tingui permís de Medi Ambient. A més de comunicar a la societat liderada per Joan Viladomat que havia d’abandonar els treballs, la corporació també ha col·locat unes pedres en mig del camí perquè no s’hi pugui accedir.



Fonts de la corporació van explicar que la societat que gestiona les pistes de Pas de la Casa - Grau Roig hauria construït «un camí dins d’uns terrenys de Canillo sense demanar cap permís al comú», fet que hauria fet reaccionar l’administració local i aplicar la llei del sòl. Concretament serien uns treballs que ampliarien part del camí públic ja existent. Així, fonts coneixedores del cas van detallar que l’article 134 d’aquesta llei fixa que per fer qualsevol moviment de terres requereix una llicència i com que en aquest cas no es tenia, es va procedir a aturar els treballs. A més, les mateixes fonts van recordar que pel tipus d’intervenció que s’estava fent també era necessari presentar un estudi d’impacte ambiental tant al comú afectat com al Govern, un pas que tampoc s’hauria fet.



Davant d’aquesta situació, el comú liderat per Josep Mandicó va enviar una comunicació a Saetde en la que se’ls deia que havien d’aturar les obres i, a més, han tallat el camí perquè no s’hi pugui accedir.

Expedient

Com a conseqüència de l’aplicació de la llei del sòl, la corporació també ha obert un expedient sancionador a Saetde, a qui consideren que se li pot imputar una infracció urbanística que comporta una sanció al responsable dels treballs. Una multa, però, que les fonts consultades no van concretar.



En aquest sentit des de Canillo es va voler deslligar aquesta actuació de les tensions que puguin existir actualment per la construcció de la plataforma i el procés de dissolució de Grandvalira. De fet, fonts properes al comú asseguren que es tracta d’un tema estrictament legal.



La zona on Saetde ha fet les obres és un dels espais que tradicionalment ha presentat conflicte entre les parròquies de Canillo i Encamp per l’establiment dels límits territorials. Amb tot, fonts comunals van assegurar que s’ha actuat d’acord amb una sentència del Tribunal Superior que fixa que els terrenys pertanyen a Canillo i no a Encamp, per la qual cosa entenen que tenen potestat per aturar les obres. Les mateixes fonts, a més, va exposar que els operaris de Saetde que hagin d’accedir al pla de les Pedres per fer-hi les obres pertinents no tenien per què passar per allà, ja que hi ha altres alternatives dins el territori encampadà i d’aquesta manera no hauria estat necessari cap permís.

Pla de les pedres

Pel que fa als treballs que Saetde té previst dur a terme al Pla de les Pedres, on vol ampliar el telecadira en el marc de l’acord d’inversions a què ha arribat amb el Comú d’Encamp estan a l’espera que Medi Ambient els doni les autoritzacions pertinents. En la darrera sessió de consell de comú es va explicar que tots els permisos estan tramitats i la societat confia que durant aquesta setmana se’ls doni l’autorització.