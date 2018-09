Condemnat a 14 mesos de reclusió per agredir la parella

El Tribunal de Corts va condemnar un home de 38 anys de nacionalitat tunisiana i resident al Principat a catorze mesos de presó condicional qualificada a no entrar en contacte amb la víctima durant quatre anys per haver-la agredit i amenaçat de mort en el marc d’una discussió de parella. Els fets van succeir la nit del 16 al 17 de desembre del 2012 en el domicili on residien conjuntament a Andorra la Vella. Tots dos van començar a discutir i va ser aleshores quan l’acusat va agafar la dona fortament dels canells, va donar-li diversos cops a les galtes i va colpejar el seu cap contra la porta d’un armari tot provocant-li un hematoma al front. En el decurs d’aquesta discussió, a més, el processat va dir-li a la víctima que podia trucar a la Policia però que si ho feia i el detenien quan sortís la mataria.



Malgrat que la víctima va explicar aquests fets en la seva declaració davant de la Batllia, segons recull la sentència del tribunal, posteriorment va renunciar a les accions penals i civils al seu abast. La Fiscalia, però, va entendre que la renúncia no era vàlida i que estava motivada pel síndrome d’Estocolm, inherent a una situació de violència de gènere. Per això va reiterar-se en la responsabilitat de l’acusat com a autor d’un delicte major d’amenaces condicionals i un parell més de lesions doloses i de maltractament en l’àmbit domèstic.