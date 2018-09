El Centre Històric qualifica de «decebedor» el balanç de l’estiu

L’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella va celebrar dilluns al vespre la seva assemblea anual per fer el balanç comercial i de restauració d’aquest estiu. El resultat, segons va emetre en un comunicat, va ser «força decebedor». Els comerciants de la zona consideren que les males condicions climatològiques van afectar el volum de negoci que, només durant el mes de juliol, es podria haver vist reduït fins a un 30% respecte al mateix període de l’any passat. Pel que fa al mes d’agost, manifesten, també va ser fluix però «no de manera tan marcada».



Els que semblen més satisfets amb la temporada estiuenca són els hotelers que sí reconeixen l’impacte de visitants que porten esdeveniments com el Cique du Soleil, tot i que matisen que «això no sempre es tradueix en vendes ni activitat dins del barri». L’altre gran aposta de la temporada, La Vuelta, no ha tingut cap impacte, diuen des de l’associació, pel seu recorregut que no ha afectat el casc antic.



Model esgotat

Per tot, comerciants i restauradors admeten des de fa temps que el model andorrà de compres s’està esgotant i fa un any que es treballa en un pla estratègic que revitalitzi el comerç i ofereixi nous atractius als visitants. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, lidera el pla amb la complicitat de la Cambra de Comerç i Andorra Turisme, ja que inclourà estratègies tant a escala urbanística, com d’ordenació i promoció comercial. Com a dada positiva, l’associació destaca iniciatives com la Nit de Copes i el Jambo.

La Vuelta porta beneficis i perjudicis a parts iguals

La Vuelta, celebrada el cap de setmana passat i amb una etapa íntegra al país, va portar beneficis i perjudicis econòmics a parts iguals. Malgrat la davallada d’ocupació hotelera respecte el 2017, els restaurants i cafeteries de la zona que seguia el recorregut ciclista van veure incrementada la seva clientela amb escreix. «La gent feia cua per demanar taula, no ens havia passat mai», explicava ahir un cambrer de Meritxell, mentre un altre assegurava haver donat de sopar a «un equip sencer». Qui no semblava tenir-ho tan clar són els comerciants que si bé reconeixien que els carrers van ser plens durant tot els dos dies, admetien no haver-ho vist reflectit a la caixa o haver estat perjudicats pels talls de circulació. «Molta gent i poques compres», sentenciaven.