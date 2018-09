«Bàsquet del bo», la promesa de Martín de cara a la nova temporada

La seu d’Endesa a Madrid ha acollit avui, per setena vegada consecutiva, la gala de presentació de l’ACB. El president de l’entitat, Antonio Martín, ha promès que els aficionats trobaran «bàsquet del bo». «Volem despertar l’aficionat», remarcava.

«La Lliga Endesa 2018-2019 ens ha de servir per als que estem dins de la competició per intuir el camí que estem disposats a prendre», assenyalava. «Volem despertar-nos dins de la lliga, despertar l’aficionat», destacava en el seu primer acte com a president de l’ACB. «Aquest és el nostre objectiu fonamental, que la gent faci un poc veritat una competició que és de debò, guanyis o perdis, i que aquesta veritat sigui bàsquet, bàsquet del bo», reiterava.

Tot això ha passat en una gala en la qual David Broncano i Carol García han estat els encarregats de presentar-la a i trencar el gel d’un acte que s'ha desenvolupat condicionada per la protesta dels treballadors d’Endesa, que havien ocupat el rebedor de la companyia.

Per altra banda, la gala ha comptat amb la presència d’un jugador de cada equip, en el cas del MoraBanc, va ser de Moussa Diagne. En la presentació, també hi va haver un homenatge per a Juan Carlos Navarro, Álex Mumbru i Sitapha Sabane. El show de Broncano i l’aparició sorpresa del raper i freestyler Arkano han convertit l’esdeveniment en quelcom molt especial, ple de riures i moments especials.

«M’ho he passat molt bé, la presentació ha estat excel·lent, ha estat un honor representar a un club i un país com Andorra», destacava Diagne. «Amb el David Broncano hem aconseguit fer gaudir a la gent, que és el que ell sempre intenta, és un bon home, ja som amics», afegia. Per un altre costat va recordar que «tothom sap que hem estat allà, després del que hem aconseguit ens tenen més respecte i ens tenen més a dalt», sentenciava el pívot.

També va ser protagonista de la gala, l’exjugador tricolor, Jaime Fernández, que va explicar que «l’objectiu és no posar-se límits, començar a competir des del primer partit, competir-los tots i guanyar el que puguem». «Em sento molt a gust a l’Unicaja», destacava.

Nou format de Lliga

L’assemblea general que ha celebrat l’ACB després de la presentació de la nova temporada ha estudiat la possibilitat d’un nou format de competició.

Tal com ha valorat Gorka Aixàs, president del MoraBanc Andorra, «hi ha hagut diversos punts del dia però el més transcendental ha estat obrir el meló sobre el sistema de competició, però encara d’una manera molt incipient». «És una inquietud que està clar que tenim en la competició i des de la nova executiva tenen clar que s’ha d’abordar», assegurava.

«Ha estat el primer dia i la primera trobada de cara a qüestionar-se si el model actual és l’idoni i sobretot quines possibilitats ens dona la mateixa competició per canviar i plantejar-nos un nou format», explicava.

«Ho seguirem treballant durant la temporada», informava. «Hem de veure si som capaços de plantejar un sistema de competició o bé si ens hem de quedar amb el mateix, és una cosa que portarà debat», opinava. «Necessitem dur-lo a terme, és una cosa que farem durant la temporada», afegia. Segons publicava el diari As fa uns dies, la idea seria fer un play-off entre els dotze millors equips i que els primers quatre s’estalviessin la primera ronda. A més, hi hauria una reducció d’equips i només un descens directe.

Pel que fa a la resta de punts del dia, s'ha informat sobre el tancament econòmic i es s'ha aprovat el nou pressupost per unanimitat, a banda de modificar uns articles relacionats amb la secretaria general, per tal que s’adaptin a l’actualitat de l’associació.