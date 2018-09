Altés, Casas i Font volen estar entre els deu millors

La Federació Motociclista d’Andorra ha presentat avui l’equip que representarà a Andorra al Trial de les Nacions que es disputa a Sokolov, a la República Txeca. La delegació estarà forma pel Quim Altés, Xavi Casas i Miquel Font, a més de dos motxillers, Jordi Nicolau i Miquel Àngel García. Alba Villegas assistirà com a Team Manager.

«Andorra és un país de trial», destacava Josep Puntí, director esportiu de la FMA. «Tenim bons pilots i la capacitat de participar entre els millors del món», remarcava.

«Per a mi és una gran oportunitat, hi havia assistit com a pilot, és un altre punt de vista», explicava Villegas. Per la seva part, Altés, de 18 anys, va assegurar que «compleixo un somni» i que «espero donar el millor de mi mateix». En aquesta línia, Font ha remarcat la idea de «millorar l’11a posició de la darrera edició».

Per altra banda, el veterà pilot Xavi Casas ha recordat que «és una prova per equips» i que «els tres pilots han de funcionar molt bé». Així ha destacat que aquest any «tots els pilots han disposat de temps per entrenar» i que tots «competim amb la mateixa moto». «Ens trobarem amb molt de fang i pedres, i a més plourà, hem entrenat en aquesta línia», revelava. «Com que puntuen els dos millors, el Quim té menys pressió i pot agafar experiència», asseverava. En aquesta prova no hi participarà Albert Cabanes, per lesió, ni Quim Arimany, per motius familiars.