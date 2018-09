La delegació per a Buenos Aires només serà de 3x3

El Comitè Olímpic Andorrà va presentar la delegació andorrana que participarà en els Jocs Olímpics de la Joventut de Buenos Aires que se celebraran del 6 al 18 d’octubre. En aquest cas, només estarà formada per una delegació de bàsquet 3x3.

L’equip masculí estarà format per Albert Pons, Nil Peña, Von Marc Lacaste i Eric Hurtado mentre que el femení estarà format per Carla Solana, Lies Bosma, Júlia Marquez i Sílvia Bardahí. Les tècniques seran Carla Puntí i la psicòloga Sònia Bigordà. Josep Antoni Guerra serà el cap de missió. Per altra banda, Patrick Pellegrina finalment no podrà assistir-hi per decisió de la FINA.