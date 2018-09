Gutiérrez s’imposa a l’eslàlom de Cerro Castor

L’esquiadora andorrana Mireia Mimi Gutiérrez va obtenir aquest dilluns una victòria molt important després d’imposar-se a l’eslàlom de la Copa de Sud-amèrica.

Dilluns van començar a Cerro Castor, Ushuaia, Argentina, les proves tècniques d’aquesta prova on l’andorrana va certificar la victòria amb punts FIS inclosos, fent el millor temps en les dues mànegues. En la primera, va fer un crono de 48,63, i en la segona, va aconseguir marcar un temps de 51,20, per sumar un total d’1.39,83 i, a més, va aconseguir baixar punts FIS. Si a la tercera llista de la FIS 2019 Gutiérrez comptava amb 16,47, ahir va marcar 7,08 punts FIS.

En aquesta línia, va superar a la francesa Doriane Escane, que va ser segona, a 1,67 de l’andorrana, i a la francesa Clara Direz, que va ser tercera, a 2,79 de la vencedora.

Per altra banda, Àlex Rius i Àxel Esteve van participar en l’eslàlom masculí d’aquesta competició on van ser 15è i 18è respectivament. Rius va marcar un temps d’1.45,08, a 4,18 del guanyador, el francès Jean Baptiste Grande, que va aturar al crono amb un temps d’1.40,90. Esteve va marcar un temps d’1.46,33, a 5,43 del francès. Xavi Salvadores i Xavi Cornella no van poder finalitzar la segona mànega.