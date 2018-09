El candidat de DA es diu Penèlope

Ni Espot, ni Marsol, ni Jover, ni Mateu, a hores d’ara l’única certesa és que el candidat de DA a les properes eleccions a cap de Govern té el nom de Penèlope. I no és una persona. És el complex que provoquen sobre la ciutadania del país i que els psicòlegs descriuen en els individus que transformen l’espera en una constant existencial de la seva vida.



Ahir, a la sortida del debat d’orientació, el conseller Ladislau Baró i el ministre Xavier Espot asseguraven que l’executiva que aquest vespre celebrarà DA no anticipa cap millora en el diagnòstic: «Em permeto aventurar que no hi haurà novetats», deia el primer, mentre intercanviava una mirada còmplice amb el segon. I preguntat, Espot, sobre si avui ja l’havíem de conèixer oficialment com a candidat a cap de Govern deia: «No, no serà demà [avui]», seguit d’unes mil·lèsimes de segon afegia, ruboritzat: «I tampoc sé si serà en un futur». Riures entre els presents. Hi ha qui ho té molt clar. Altres, no tant.

«L’executiva no té per objectiu designar un candidat o debatre al tomb del candidat sinó fer una valoració de l’inici del curs polític i despatxar aquelles qüestions ordinàries. Es va crear una comissió ad hoc per intentar trobar un candidat de consens i, en certa forma, l’executiva es va inhibir d’aquesta decisió encara que després l’haurà de validar», va recordar Espot.

El ministre, no obstant, sí que va reconèixer que «un cop presa la decisió de la data d’eleccions, [...] evidentment això s’accelerarà però tampoc ha de ser una qüestió de 48 hores». A més, Espot, va augurar: «Potser [la comissió] considera dos o tres candidats i els ha de consultar, és un procés a dues bandes».