Els grups desisteixen de plantejar propostes en el debat d’orientació

Una altra de les propostes d’UL+ILM van ser publicar al BOPA els estudis dels costos que impliquen per a l’erari públic la negociació i l’acord, una plataforma de difusió que ni l’oposició ni DA van considerar adequada. Finalment, els cinc parlamentaris de l’únic grup impulsor van demanar suspendre les negociacions fins que no se celebrin les eleccions a Andorra i a Europa, totes dues a la primavera.

L’oposició va desistir ahir del seu dret a plantejar propostes al Consell General amb l’argument que tot està dat i beneït en aquesta legislatura. Només UL+ILM es va atrevir a presentar tres iniciatives, totes relacionades amb la disconformitat sobre com s’està gestionant la negociació de l’acord d’associació amb la UE. Cap d’aquestes va prosperar i en dues d’elles UL+ILM es va quedar completament sol, entre aquestes la demanda al Govern perquè avancés les eleccions. Un fet que el conseller d’UL va lamentar en declaracions posteriors als mitjans: «tots diuen que volen anticipar-les però després no ho voten». La resta de l’oposició va justificar la seva negativa o abstenció en el fet que la potestat és del cap de Govern, que ja havia deixat clar quina era la seva postura.

