L’oposició «suspèn» la gestió del Govern i la qualifica de «fracàs»

La segona part del debat d’orientació política va estar marcada, novament, per la proximitat de les eleccions generals. Tot i que finalment ahir el cap de Govern va desvetllar que no les avançarà i que per tant no hi haurà comicis fins a finals de març o principis d’abril, el cert és que les dues jornades parlamentàries van estar molt marcades pel balanç demòcrata dels últims set anys i mig i per les propostes –o fins i tot indicis de programes electorals– que els partits de l’oposició ja van començar a llençar als seus electors. Les crítiques per balanços legislatius, d’una banda, i per fer mítings polítics, per l’altra, van protagonitzar la jornada de rèplica.



Amb la data de les eleccions van implícites, també, altres qüestions del Consell: l’embús legislatiu que denuncien els consellers de l’oposició i un atac especialment dur al ministre que encapçala Interior, Afers Socials i Justícia i que lidera, des de fa temps, la llista dels preferits per substituir Martí: Xavier Espot.

DA critica que s’utilitzi la despenalització de l’avortament de ‘boomerang’ electoral i demana un debat seriós

El Coprincipat i l’avortament



Tampoc es va esvair de la jornada el debat sobre la figura del Coprincipat i la despenalització de l’avortament. Mentre Baró i Martí van reiterar que les dues qüestions són incompatibles, López i Bonet, van refermar amb contundència que cal avançar en aquest tema sense trencar amb l’estructura d’Estat actual. «Mal ens pesa també a nosaltres perquè entenem l’avortament però no es pot tenir el Coprincipat i l’avortament», va indicar el cap de Govern. Una actitud que no va entendre López. «Intento entendre la seva insistència en el tema institucional i suposo que no hi ha darrera més que aquell joc d’intentar fer por, aquella actitud tan pròpia de l’extrema dreta quan estem parlant de drets fonamentals».

Cal destacar, però, que el president del grup demòcrata va reconèixer que cal afrontar el debat de forma clara i posar en els programes electorals les propostes de futur de cada partit perquè sigui la ciutadania qui decideixi. «Sóc catòlica però no es pot evitar el debat sobre l’avortament» va afirmar la independent Sílvia Bonet, mentre López va recordar que «no es tracta de si els drets fonamentals de les dones són més importants que les institucions. Jo vull Coprincipat i avortament», va afirmar.



En tot cas, Baró va considerar que encara s’està lluny d’aquest escenari i va afegir que «hi ha d’haver un debat serè entre les formes polítiques, no fer-lo servir de boomerang. Hi ha una demanda social i cal valorar-la com mereix. No ens podem quedar de braços creutats amb un tema que és viu, hem de fer avançar aquesta dicotomia».

Del suspens a l’autocrítica

L’oposició va ser molt crítica amb la gestió del Govern durant aquestes dues legislatures. Van «suspendre» les seves decisions i van titllar de «fracàs» el seu mandat. Des de la majoria, en canvi, Baró va remarcar que tant el Govern com el grup parlamentari han fet un repàs dels encerts però també han fet autocrítica. Una opinió compartida per Martí, especialment amb les pensions: «Sé que no he assumit tota la responsabilitat de les pensions», va reconèixer tot advertint que «a llarg termini no estan garantides».



Des dels grups de l’oposició la visió és ben diferent. El liberal Jordi Gallardo va fer un inici de discurs molt dur contra el cap de Govern que va acabar amb un llistat de promeses electorals. Segons el líder liberal, l’Executiu de Martí «és el millor per demostrar el que no s’ha de fer». «Arribats a aquest punt, el millor és que vostè ja és passat», va sentenciar tot qualificant el discurs de Martí de «caduc, repetitiu, victimista i desil·lusionant». El «llistat de fracassos» és llarg, segons Gallardo, i està ple de suspensos: suspens en l’acord d’Associació, en la reforma sanitària, en la diversificació econòmica, en les polítiques socials, en la reforma de la funció pública, en la gestió pressupostària i en la política d’inversió en infraestructures, enumerava. I va acabar el discurs proposant-se com a alternativa amb un llistat de bons propòsits. «Els liberals sí que tenim projecte de present i de futur».



Un «fracàs» que els socialdemòcrates van compartir. «Si hi ha una paraula que pel PS resumeixi la seva gestió és fracàs. Fracàs d’un projecte polític que mai va existir i que ara és un malson per a molts ciutadans», assegurava López. Per al conseller, ha faltat «voluntat política» per part del Govern per solucionar problemes tan greus per a la ciutadania com la precarietat laboral, les pensions o els habitatges, i va insistir, en aquest darrer cas, en la necessitat de crear un registre de la propietat.



Per part d’UL-ILM, Josep Pintat va centrar el discurs, especialment, en les negociacions amb Europa i va reiterar la necessitat de presentar un estudi que expliqui clarament els costos i els beneficis que pot generar l’acord. Pintat va ser especialment dur amb l’Executiu i va demanar la dissolució immediata del parlament i que s’aturessin les negociacions amb Europa fins que es tingués clar el cost. El dur posicionament adoptat per Pintat al debat va allunyar encara més –o com a mínim així es desprenia de l’escenificació– l’hipotètic acord del grup amb DA en els propers comicis.



També des d’SDP, Víctor Naudi va ser molt dur amb el Govern resumint la gestió de Martí com «uns anys de pèrdua d’autoestima i esperança» i també «de por al futur». Entre d’altres crítiques, Naudi va afirmar que DA deixa el país «amb una forta fractura social i una profunda crisi dels joves»