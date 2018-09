Una dona resulta ferida en un accident a l'avinguda Santa Coloma

Una dona resident de 33 anys ha resultat ferida aquest dimecres en un accident entre dos vehicles que ha tingut lloc pels volts de les nou del matí a l'avinguda Santa Coloma d'Andorra la Vella. Un dels vehicles, un Mitsubishi Pajero, ha xocat frontalment amb la part posterior de l'altre, un Seat Leon conduït per la dona ferida que ha estat traslladada a l'hospital, on ha estat en observació i durant el matí ha estat donada d'alta amb una fuetada cervical. Els dos vehicles implicats tenen matrícula del Principat. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius de la policia i dels bombers.

