Jornada de portes obertes per inaugurar L’Estudi d'Ordino

El comú d’Ordino inaugurarà el nou edifici sociocultural L’Estudi, el dissabte 29 de setembre, amb una jornada de portes obertes familiar, on es convidarà a tots els ciutadans de la parròquia. L’edifici estarà obert de les 11 a les 17.30 hores per donar a conèixer les noves dependències de la ludoescola, la biblioteca i La Capsa, espais de creació. Al llarg del dia s’han programat diferents activitats gratuïtes per a tots els públics i la jornada s’acabarà amb un berenar per a tots els assistents.



Es podrà veure l’exposició de fotografia temporal 'Una mirada al passat', que està formada per una seixantena d’imatges de Pere Riba, veí de Segudet, que va ser col·laborador de Valentí Claverol. Les fotos tenen un caràcter documental ja que reflecteixen algunes tradicions, paisatges i gent d’Ordino, de la dècada dels 70. Es tracta d’impressions digitals en blanc i negre, la majoria en format DIN A3 que es distribuiran per L’Estudi. La mostra es podrà visitar fins el 31 d’octubre, en l’horari habitual de l’equipament de 8 a 20 hores. A més, La Capsa, espais de creació, ha convocat un concurs d’'sketching' inspirat en el nou edifici, i ha organitzat diferents tallers durant el dia. En el programa, hi ha previst un taller de manualitats amb Carme Forte, ‘Fes la teva bossa EcoBag amb una camisa vella’ (entre les 11.30 i les 12.30 hores); Elena Aranda, col·laboradora habitual de La Capsa igual que Forte, impartirà el taller ‘Introducció a l’escriptura creativa’ (12-13 hores). La responsable dels continguts artístics, Rosa Mujal, farà el taller de dibuix per adults ‘Bases del retrat amb carbonet’ (15-16 hores) i també ha preparat la proposta infantil ‘Fes el teu tòtem’ (entre les 16.30 i les 17.30 hores). La biblioteca ha programat un conta contes per a infants, a la bebeteca (15 hores) i per a adults (17 hores), a la sala de lectura. El Club Foto ha dissenyat un fotoreclam per a tothom qui vulgui tenir un record d’aquest moment. Cal recordar que l'edifici està en funcionament des del 9 de setembre.