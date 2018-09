Crèdit Andorrà incorpora la firma biomètrica per digitalitzar processos bancaris

Crèdit Andorrà ha implantat la signatura biomètrica en les transaccions més habituals que es duen a terme a les oficines de la xarxa comercial, com ara transaccions de caixa, traspassos i transferències, compravenda de valors i alta i modificació de contractes de targeta, segons informa l'entitat en un comunicat. La iniciativa té com a objectiu fomentar la sostenibilitat, incrementar l’eficiència i millorar la seguretat.



Les oficines disposen d’unes tablets que permeten signar la documentació utilitzant la firma biomètrica i, per tant, dur a terme la transacció de manera digital. D’aquesta manera es facilita la gestió del client que, des del mateix moment de la signatura, tindrà a la seva disposició els documents signats al seu e-Crèdit.



Amb la signatura biomètrica, els clients poden signar en format electrònic amb el mateix nivell de confiança i seguretat que amb la signatura tradicional. La tecnologia incorporada en la captura d’aquesta firma registra informació biomètrica en el moment de signar, com ara la velocitat, la inclinació o la pressió, i la codifica de manera que es pugui valorar en un futur i serveixi per identificar el signant.



El projecte 'Sense paper', que s’emmarca en el compromís de Crèdit Andorrà amb el desenvolupament sostenible i la innovació, permetrà reduir l’ús de 4.350 kg de paper a l’any. El banc és membre de la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI) i, des del 2016, està adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i ha adoptat l’Agenda 2030 per contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).