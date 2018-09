Rescatats més de 1.200 peixos a la central hidràulica de Bossòst

D'altra banda, els Agents Rurals han informat del rescat, a la Vall Fosca, d'una àliga daurada que havia patit presumiblement una electrocució en una torre elèctrica. Davant d'aquest fet, el cos de vigilància ha instat la companyia responsable, Endesa, a fer canvis en els suports que no s'havien modificat, tot i matisar que l'empresa ja ha fet modificacions en d'altres torres de la zona.

El cavilat és un peix d'aigua dolça que pertany a la família dels còtids i que només es pot trobar a la conca meridional del riu Garona. És un peix que no arriba als 18 centímetres, amb el cap gros i aplanat i coloració variable amb taques fosques irregulars repartides per tot el cos. Viu a les capçaleres dels rierols amb substrat pedregós i en aigües especialment netes.

Per El Periòdic

