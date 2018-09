L'Alt Urgell presenta un saldo migratori positiu

L'Alt Urgell presenta actualment un saldo migratori positiu. És a dir, el nombre de persones que hi venen a viure supera el dels habitants que en marxen.

Segons l'estudi que acaba de presentar l'Institut d'Estadística de Catalunya, corresponent a dades de tancament del 2017, l'any passat la Seu d'Urgell i la comarca van rebre en conjunt l'arribada de 820 nous habitants, mentre que en van marxar 728. Això dóna un saldo migratori positiu de 92 persones. Per sexes, la majoria dels qui hi han arribat són homes, 422, i 398 són dones, mentre que pel que fa als qui se'n van hi ha força equilibri: 365 homes i 363 dones.

A nivell territorial, l'Alt Pirineu i Aran manté una població estable amb pocs canvis. El saldo migratori total va ser de 77 persones: hi van arribar 3.575 nous habitants i se'n van anar 3.498. En tots dos casos, la majoria són homes (1.967 i 1.975 respectivament). Tot i això, existeixen diferències entre comarques, si bé els canvis són poc rellevants.

Una de les comarques que al 2017 va experimentar una evolució negativa, després de diversos anys de creixement poblacional, és la Cerdanya, amb un saldo de -42 (1.058 arribades i 1.100 sortides del padró). El mateix va passar al Pallars Jussà, amb un balanç de -32 (821/853). En canvi, van guanyar nova població l'Aran, amb un saldo de +23 (563/540); el Pallars Sobirà, amb +31 (346/315) i l'Alta Ribagorça, amb +5 (158/153).

Pel que fa a d'altres comarques veïnes, el Berguedà va viure una de les millors evolucions, amb un saldo de +393 (1.449 entrades i 1.056 sortides), mentre que el Solsonès va tancar l'any amb +42 (517/435). La regió de la qual formen part, la Catalunya Central, va registrar un balanç positiu de 4.114 persones, tot superant el de les comarques de Ponent (1.096) i apropant-se als del Camp de Tarragona (4.468), les comarques de Girona (5.531) i el Penedès (5.709). L'únic territori que al 2017 ha patit un saldo migratori negatiu és el de les Terres de l'Ebre (-175).

Al conjunt de Catalunya, el saldo ha estat de +61.512, dels quals 40.692 corresponen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Concretament, van entrar al país 204.414 persones i en van marxar 142.902.