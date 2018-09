Activitats i tallers per als padrins a Sant Julià

Els padrins tornaran a ser els protagonistes i centraran les activitats de Sant Julià amb motiu del dia internacional de la gent gran. La parròquia laurediana, per segon any consecutiu, ha organitzat prop d'una quinzena d'activitats que es desenvoluparan de l'1 al 7 d'octubre, i que tenen per nom la 2a Setmana de la gent gran. “Ens podíem haver limitat a fer una sola activitat, però el que volem és donar a conèixer la Llar de Lòria i tots els talles i esdeveniments que se'n vinculen”, ha explicat la consellera de Social, Francesa Barbero.



A part de l'objectiu de donar a conèixer el centre i les prop de vint activitats i tallers que es realitzen, les activitats també busquen potenciar un envelliment actiu i una vida saludable dels padrins, tant a nivell físic com mental. El tret de sortida de la setmana tindrà lloc a la mateixa Llar de Lòria amb un taller de cuina al matí i un taller de l'explorador a la tarda, aquesta última activitat una de les novetats d'enguany a càrrec de David Murias.



El dimarts, 2 d'octubre, es dedicarà a activitats físiques i de musicoteràpia i l'endemà s'estrenarà una de les altres novetats, aquesta encarada a donar a conèixer el centre de la gent gran amb una visita teatralitzada a la llar. El billar francès intentarà atreure el sector més masculí del col·lectiu de la gent gran i dissabte els padrins pujaran fins a Naturlandia a la cota 2.000 amb una activitat també pensada per a gaudir conjuntament amb els nets. La cloenda de la setmana serà el diumenge 7 d'octubre amb una missa i un vermut i ball a la plaça de la Germandat.



Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tots els padrins i padrines del país. L'any passat l'edició va assolir una xifra pròxima al miler de participants i enguany la idea és mantenir o aconseguir augmentar la participació.