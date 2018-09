La Molina i Puigcerdà acolliran una meta i una sortida de la Volta 2019

La Volta Ciclista a Catalunya 2019 tindrà novament una meta a l'estació de La Molina, mentre que l'etapa següent sortirà de Puigcerdà. Aquest dimecres s'ha presentat el recorregut de la propera edició, que manté a grans trets el model dels darrers anys.

La ronda catalana és una de les proves per etapes més antiga del món: només és superada pel Tour de França i el Giro d'Itàlia, i compta amb més història que d'altres proves destacades del calendari UCI com ara la Vuelta a Espanya. De fet, l'any 2020 té previst celebrar la seva edició número 100.

L'arribada dels ciclistes a la Molina serà a la quarta etapa, el 28 de març, amb sortida des de Llanars. No s'ha detallat encara els punts per on passaran, tot i que és possible que abans de la meta facin un recorregut circular pel terme municipal d'Alp com els anys anteriors. Es preveu que pugui ser una jornada decisiva, en ser la més muntanyenca de la Volta.

La ronda arrencarà el 25 de març amb un recorregut amb sortida i arribada a Calella. El dia 26, els ciclistes aniran de Mataró a Sant Feliu de Guíxols, des d'on el dia 27 iniciaran la tercera etapa que ja els portarà al Pirineu, amb la meta a l'estació de Vallter 2000. Després del pas per la Molina, el dia 29 es podrà veure la sortida des de Puigcerdà, amb destí a Sant Cugat del Vallès. La penúltima etapa, el dia 30, anirà de Valls a Vila-seca; i l'última, el 31 de març, serà íntegrament a Barcelona.

Tot coincidint amb aquesta presentació s'ha donat a conèixer la nova pàgina de la competició a internet: www.voltacatalunya.cat. El web ha renovat la imatge anterior i vol contribuir a la projecció internacional de la Volta. Per això, estarà disponible tant en català com en anglès i en castellà.