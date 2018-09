El cotxe elèctric centra la Setmana de la Mobilitat a la Seu

La Seu d’Urgell se suma aquests dies a la Setmana Europea de la Mobilitat que enguany té com a lema Combina i mou-te. Aquest dissabte, dia 22, l’Ajuntament urgellenc, amb la col·laboració del Club de Propietaris de vehicles Tesla, PEUSA i Turisme Seu, organitzarà la jornada Vine a conèixer el vehicle elèctric.

L'acció començarà a les 10 del matí amb una concentració de vehicles de la marca Tesla a la plaça dels Oms, a partir de les 10 del matí, i continuarà a les 11 amb mostra de recàrrega, a l’avinguda del Camí Ral de Cerdanya. A les 12 del migdia, al passeig de Joan Brudieu hi haurà una exposició dels vehicles elèctrics, en la quals els usuaris explicaran la seva experiència personal, mentre que tècnics de PEUSA donaran informació sobre el funcionaments d'aquests cotxes i dels punts de càrrega.

A la tarda, està previst un circuit de demostració de l’impacte acústic del vehicle elèctric, mitjançant un circuit tancat que s'habilitarà entre les places de Catalunya i de les Monges. Posteriorment, els conductors faran una desfilada pels principals carrers de la ciutat que finalitzarà a l’Horta del Valira, on es farà una prova per mostrar quin consumeix menys.

14 punts de càrrega a la Seu

El tinent d'alcalde de Medi Ambient de la Seu d’Urgell, Jesús Fierro, afirma que l'Ajuntament té clar "que cal apostar i fomentar l’ús d’aquests vehicles com a mitjà de transport, perquè és un mitjà sostenible i alhora suposa avantatges ambientals, econòmics i energètics com poden ser la disminució de la contaminació acústica i la introducció d’energies renovables a la mobilitat que no generen emissions de partícules contaminants”.

Una de les vies per tal que els conductors vegin viable tenir un d'aquests cotxes és disposar d’una xarxa dels punts de recàrrega adient. Per això, la Seu ja disposa ja de 14 punts, dels quals 10 són de càrrega ràpida però exclusius per a vehicles Tesla. Els quatre restants, gestionats per PEUSA, són per a tot tipus de vehicles. El foment de la instal·lació d'aquestes estacions s'ha inclòs al Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES) que l’Ajuntament urgellenc ja va elaborar els anys 2013 i 2014, en el marc del Pacte d’Alcaldes per la Sostenibilitat.

Caminada al Parc del Segre

Una altra activitat programada per la Setmana de la Mobilitat és la que proposa el CAP de la Seu: una caminada saludable per l'entorn del Parc Olímpic del Segre. Es farà aquest divendres a les 4 de la tarda i és oberta a tothom. D'aquesta manera, es vol combinar el foment de l'hàbit de caminar com una manera no només de prevenir malalties sinó també de contribuir a gaudir d'un aire més net, segons ha explicat a RàdioSeu la directora del Centre d'Atenció Primària, Mercè Corbella.