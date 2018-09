Més de 2.200 persones ja han identificat el seu metge referent

Més de 2.200 persones han fet ja el pas d’identificar el que serà el seu metge referent. Es tracta d’unes dades que des del Govern es valora com a “optimistes i favorables”, tal com ha manifestat el ministre portaveu, Jordi Cinca. Des de l’executiu han volgut incidir en el fet que aquestes persones ja es poden beneficiar de manera immediata del tercer pagador en aquestes visites al metge referent i, per tant, només paguen 5,9 euros en la visita del metge de capçalera i 7,25 al pediatra. Des de l’executiu també s’ha volgut incidir en el fet que no hi ha cap termini fixat perquè les persones hagin de fer aquesta assignació i ha apel·lat a què es vagi fent aquest pas tot i que sense urgència. També ha recordat que pel que fa als canvis en els copagaments, entraran en vigor quan s'aprovi la modificació de la llei de la CASS i que llavors caldrà fer un balanç i una valoració per veure "com el model es va fent més efectiu".