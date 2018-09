Adjudicats els treballs de millora al voltant de Ràdio Andorra

El consell de ministres ha aprovat l'adjudicació dels treballs de l'obra de millora de l'entroncament de la CG2, entre el revolt de Ràdio Andorra i la boca sud dels túnels, en la reunió d'aquest dimecres. L'objectiu de l'obra és, tal com ha informat el ministre portaveu Jordi Cinca en la roda de premsa posterior, per "millorar la seguretat de la zona i millorar el traçat d'incorporació del revolt a la carretera general". L'obra tindrà una durada prevista de sis mesos, on es construirà un mur per sostenir l'ampliació de la calçada i rectificar la rasant i es crearà un voladís per crear una voravia que permeti als vianants circular de manera segura i còmoda. Els treballs han recaigut a l'empresa COPSA per un import de 307.597,89 euros i la direcció s'ha escollit mitjançant un concurs públic a l'empresa Engitec SA.

Jordi Cinca també ha anunciat l'aprovació de l'adjudicació del condicionament de l'aparcament i els accessos del col·legi Ciutat de Valls, que han recaigut mitjançant concurs nacional a l'empresa Urcosa per un import de 51.121 euros. En les vuit setmanes previstes, s'instal·laran tanques i xarxes metàl·liques, s'aprofitaran els espais residuals sota la voravia per a la col·locació dels contenidors d'escombraries i es refaran les portes de l'accés principal al centre.

En la reunió d'aquest dimecres el consell de ministres ha aprovat a més l'adjudicació de dues obres més al Centre esportiu de Tecnificació d'Ordino i al pavelló poliesportiu d'Andorra. A la primera es construiran uns banys, s'instal·larà la calefacció al casal de l'esport, es construirà un camp de vòlei platja i s'instal·larà una tanca perimetral al camp de futbol. Pel que fa a la segona obra, es canviaran les portes d'entrada i es canviarà el paviment a la zona de vestidors. L'adjudicació a través d'un concurs nacional ha correspost a l'empresa Coansa per un import de 210.603 euros en un termini de set setmanes.

La darrera adjudicació que ha aprovat el Govern en la reunió del consell de ministres d'aquest dimecres ha estat per rehabilitar la zona de berenada de Torrent Pregó, entre les parròquies de Canillo i Encamp. En els treballs, que es duran a terme en un termini de vuit setmanes, es reformarà la font existent i es canviarà el mobiliari urbà i l'enllumenat de la zona. Construccions Puroy SL ha estat l'empresa adjudicatària mitjançant concurs públic, per un import de 162.357 euros.

Acord amb Unicef

El Govern ha aprovat la signatura de l'acord de cooperació entre la institució i el Comitè Nacional d'Andorra per l'Unicef per al 2018, a través del qual s'aporten 40.000 euros per al projecte 'Millora de l'estatus social de les poblacions autòctones a Lékoumou', una de les regions de la República del Congo. L'objectiu del projecte és millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a la regió, facilitant l'accés a serveis bàsics com l'aigua potable, la sanitat o l'educació, en el marc del desenvolupament d'una estratègia nacional de protecció dels drets humans.

Graduat en segona ensenyança

El ministeri d'Educació i Ensenyament ha convocat els exàmens de Graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, que se celebraran els dies 16, 18, 20 i 25 d'octubre. El termini d'inscripció s'obrirà del 27 de setembre al 10 d'octubre per aquelles persones majors de 16 anys, amb nacionalitat andorrana o residents al país i que vulguin tenir el reconeixement sense haver seguit la formació reglada.